Fehérvár hangja egy paksi tinédzseré lett

Bár ő meglepődött rajta, sokan előre fogadtak volna rá: a paksi Kovács Aliz megnyerte a Fehérvár Hangja című könnyűzenei tehetségkutató versenyt.

„A tehetségkutató döntőjére készül a paksi tinédzser” – adtuk hírül nemrég, bemutatva a 16 éves Kovács Alizt, Lizit, akinek énekhangja eddig is sokakat lenyűgözött. Most pedig már a Fehérvár Hangja elnevezésű könnyűzenei tehetségkutató verseny zsűritagjai is így vannak ezzel.

A szeptemberi válogató és a novemberi elődöntő után december 8-án rendezték a döntőt a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán, telt ház előtt. (A műsorvezető a népszerű színész-énekes, Csonka András volt.) A döntőbe jutott tizenkét énekes ezt megelőzően három hétig gyakorolt a fináléra, ének- és táncórákat véve, közös koreográfiát is begyakorolva. Kisfilm is készült mindannyiukról, amelyet a produkcióik előtt vetítettek le róluk.

A december 8-i show egy közös dallal indult, majd következtek a legjobb tizenkettő produkciói. Bár vannak, akik a legjobbat a végére szeretik hagyni, Fehérváron ezúttal Lizi volt az első előadó. Eredetileg a Hair című musicalből énekelt volna egy számot, de erről nagyon határozottan „lebeszélték”. Így kénytelen volt másik dalt választani, nem sokkal a döntő előtt. Énektanára egy kevésbé ismert, nagyon „technikás” dalt, Alicia Keys How Come You Don’t Call Me című számát ajánlotta neki. Lizi nem igazán örült ennek, de beletörődött a megváltoztathatatlanba, és annyit gyakorolt, hogy a döntőre már sikerült magáénak éreznie a dalt. Mint mesélte, rengeteget próbáltak a színházban is, úgyhogy a fellépésnél már egyáltalán nem izgult. És a döntőbeli produkciója jobban is sikerült, mint a próbák során.

Ennek ellenére a finálé végére meg volt győződve róla, hogy legjobb esetben is maximum harmadik lehet. Így az esélytelenek nyugalmával várta az eredményhirdetést. (Főleg, miután kihirdették, ki lett a harmadik. És az nem ő volt.) Ezért aztán tényleg meglepetésként érte, hogy – miután a második sem ő lett – végül az ő neve hangzott el mint a Fehérvár Hangja 2019 verseny győztese.

Azt mondja, hirtelen azt se tudta, mit kell ilyenkor csinálni. Még szerencse, hogy az örömérzés ilyen helyzetekben jön magától. Főleg, hogy a nézőtéri ovációból bőven kivették a részüket Lizi családtagjai és barátai közül is jó néhány.

16 évével Kovács Aliz a második legfiatalabb volt a mezőnyben, mindössze néhány hónappal idősebb, mint a legzsengébb korú énekes. A Fehérvár Hangja cím mellé egy értékes utazási utalványt, egy „ministúdiót” (laptop, fejhallgató, mikrofonok), valamint számos egyéb utalványt és könyvet kapott. Úgy érzi, ezzel együtt a lehető legnagyobb nyeremény, hogy egy csomó önbizalmat is kapott a tehetségkutatón elért sikerével. Az eddigi pozitív visszajelzések ellenére ugyanis bizonytalan volt. Hiába mondták neki korábban is, hogy nagyon jó az, amit csinál, de az elismeréseket főleg ismerősöktől kapta, akik lehetnek egy kicsit elfogultak. Most viszont jórészt ismeretlen közönség és szakmai zsűri látta őt az erős mezőnyben a legjobbnak. Ez pedig megerősíti abban, hogy tényleg van értelme az énekléssel foglalkoznia. (Ami persze eddig is egyértelmű volt a kívülállók számára.)

Aliz életében várhatóan nem hoz érdemi változást ez a siker. Jár tovább a bodajki művészeti gimnáziumba, dzsessz­ének szakra, és változatlanul énekelni fog az eddigi együtteseiben. (Legfeljebb még egy kicsit jobban, mint eddig.)

Arra nem érez késztetést, hogy esetleg egy újabb tehetségkutatón elinduljon. Már csak azért sem, mert ez nem az ő világa. Igaz, azt viszont hozzátette: „azért ezt most élveztem”.