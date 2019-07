Festményekkel hálálták meg a vendéglátást

– Ha egy kistelepülés a szűkös költségvetése ellenére áldoz a kultúrára, az mindenképpen elismerésre méltó, és mi hálásak vagyunk érte – mondta Lörnhárd Ferenc a Bárka Művészeti Szalon elnöke annak kapcsán, hogy a varsádi önkormányzat szállást és ellátást biztosított a múlt héten tartott, hatnapos alkotótáboruk résztvevői számára.

Sőt nem pusztán helyet kaptak, semmiben sem szenvedtek hiányt. Mint azt az egyik táborlakó megsúgta, Andrási Zoltánné polgármester nemcsak szeretettel fogadta őket, de szinte a gondolataikat is kitalálta. A szívélyes vendéglátást minden alkotó egy festménnyel hálálta meg. A képek a helyi Életház falát díszítik majd.

A táborban készült alkotásokból pénteken este kiállítás is nyílt a művelődési házban. Lörnhárd Ferenc hangsúlyozta, a Bárka alapelve, hogy mindent szabad, de semmi sem kötelező, vagyis a résztvevők maguk választhatták ki, milyen témában alkotnak, és ezek közül melyek érdemesek a bemutatásra.

Nem volt elvárás, hogy kizárólag Varsád legyen a téma, bár az ihletadó környezetnek – vagyis a település szívében álló vendégháznak, kis tóval, szigettel, árnyas fűzfákkal – nehéz ellenállni. A Bárka Szalonnak ráadásul nem titkolt küldetése a vidék értékeinek alkotásokban való tovább­örökítése.

Akadt persze olyan résztvevő is, aki régóta dédelgetett képálmát hozta magával, hiszen itt most mindenkinek volt ideje elmélyülni, megfelelő módon kidolgozni a festményeit. Ehhez, aki igényelte, Biszák Lászlótól szakmai segítséget is kapott. A művészeti vezető volt egyébként a tábor egyetlen férfi résztvevője – árulta el Lörnhard Ferenc. Majd hozzátette, a tagok mellett egy vendégük is volt, egy fotós hölgy a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubból, amellyel egyre szorosabbra fűződik az együttműködés és a barátság.

Andrási Zoltánné polgármester elmondta, tíz éve már egyszer otthont adott a település a Bárka Szalon alkotótáborának. Azóta várták az alkalmat, hogy ismét vendégül láthassák a csapatot. Számukra nagy büszkeség, hogy szívesen jöttek Varsádra alkotni a művészek, és visszavárják őket.