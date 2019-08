Festőként is bemutatkozott a lelkész

Sokoldalú ember Görgey Géza. Jelentős sportolói múlttal rendelkezik – tíz évig birkózott –, mostanában inkább lovagol, és nem mellesleg, képzett festőművész. Hivatását tekintve pedig református lelkész. A közelmúltban helyezte Kölesdre a püspök. Most úgy döntött, hogy megmutatja alkotói énjét is a településen élőknek. Augusztus 20-án kiállítása nyílt a kultúrházban. Az intézmény udvarán szabadtéri, ökumenikus istentiszteletre is várták mindazokat, akik közösségi rendezvényen szerettek volna emlékezni az államalapításra.