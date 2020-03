Finom, nőies képeket fest a selyemre

Grafikus és festő, azon belül selyemfestő Kocsisné Kovács Rozália. A Kaposvári Egyetemen végzett, hosszú ideig Dombóváron élt, öt éve költözött Tolnára. Az ötvenes évei végén jár, van a férjével egy közös, növényvédős vállalkozása – az a család fő jövedelemforrása –, de selyemsálak és kendők eladásából is jön be némi pénz. Persze művészi ambícióit az nem elégíti ki. Selyemre festett mandalái és más, absztraktba hajló művei most a tolnai Mag-házban láthatók.

„Varázslat, finomság, szépség, mint a női lélek” – című kiállítását Verseghy Ferenc, a Közösség, Kultúra Baráti Kör vezetője nyitotta meg. Közreműködött Guld Hanka (gitár) és Laki Erzsébet (vers). A tárlat március 24-ig tekinthető meg.

Az alkotó röviden beszélt a selyemfestés technikájáról. Először a kontúrokat viszi fel az alapanyagra, aztán kitölti az azokon belüli felületeket a megálmodott színekkel. Vonzza a színes keleti kultúra. Egy Srí Lanka-i utazás után döntött úgy, hogy kipróbálja az ott látottakat. Azóta készíti színpompás alkotásait.