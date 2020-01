Folytatódik a sorozat az Art Cafeban

Vibráló képekkel mutatkozik be az Amaryllis Étterem Art Caféban Alexandra Manea. Kindl Gábor, a sorozat fővédnöke azzal ajánlotta a közönség figyelmébe a tárlatot, hogy egy ilyen sokszínű ízelítő az alkotó saját maga teremtette világból megfelelő indítása egy olyan évnek, amelyben sok minden vár ránk.

Kindl Gábor azt is elmondta, Alexandra Manea a természetből merítkezik, és különböző önkifejezési formákat talál. Olyan ember, aki mindig jelen van a közösség életében.

A kedd délelőtti megnyitón az alkotó is beszélt kiállított munkáiról. Ezek különféle technikákkal készültek, van közöttük fotó, festmény, krétarajz. Kiderült, az Érzékelés, Intuíció – Gondolkodás, Érzés címet viselő kiállítással Alexandra Manea a racionális és irracionális, a tudatos és nem tudatos kommunikáció szembenállására szeretné ráirányítani a figyelmet. A műveken megelevenedik Taplós Nomádia, magáról pedig két látszólag nagyon hasonló, mégis különböző arctalan portrét is bemutat. Alkotásain az apró részleteknek is nagy jelentőse van.