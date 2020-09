Fővárosi közönség előtt vetítették először a Hívást

A Babai István és Kövi Gergely paksi alkotópáros legújabb, Hívás című rövidfilmjének szeptember elsejére tervezett helyi premierjét lemondták az ország- és megyeszerte növekvő koronavírus-fertőzések okán, így Budapesten, a nemzetközi BuSho filmfesztiválon láthatta először a közönség a hétvégén. Az alkotást tapssal fogadták a nézők a Puskin moziban.

A paksi kamaramozit a Hívás című rövidfilmmel szerették volna felavatni az alkotók, Babai István és Kövi Gergely, ám a fokozódó vírushelyzetben ezt le kellett mondani. A szeptember elsejére tervezett nyilvános bemutató helyett így csak nézők nélkül tesztelték a film vetítési kópiáját a Csengey Dénes Kulturális Központban. – Bár csalódottak vagyunk, hisszük, hogy felelős döntést hoztunk. Nagy álmunk volt, hogy a paksi kamaramozi a rövidfilmünkkel indulhasson. Erre, úgy látszik, egy ideig még várnunk kell – mondták az alkotók.

A hazai premier ugyan elmaradt, a hétvégén a fővárosi Puskin moziban, a nemzetközi Budapest Short (Bu­Sho) Film­fesztiválon azonban nagyközönség előtt is levetítették a filmet. Az alkotást tapssal honorálták a nézők, a főszerepet játszó Fekete Réka Thália pedig úgy reagált, hogy „jól összerakták a fiúk a filmet”. Kövi Gergely hozzátette: a Magyar Panoráma szekcióban, amelyben a Hívást vetítették roppant erős volt a mezőny. Arról is beszélt, hogy az ősz folyamán több magyarországi fesztivál programjában is szerepel majd a film. A koronavírus-helyzettől is függően látható lesz Zalaegerszegen, Veszprémben, Debrecenben és Tállyán, mindemellett cseh, osztrák, olasz, bolgár és orosz rendezvényeken is versenybe száll, és hamarosan talán a paksi bemutatót is pótolni tudják.

A Babai–Kövi páros egyébként több mint tíz éve filmez közösen. Első alkotásuk, a Négy lövés címet viselő rövidfilm rögtön közönségdíjas lett az AXN rövidfilmfesztiválon 2009-ben. A sikeren felbuzdulva hosszú időn keresztül évente készítettek rövidfilmeket. Így készült a Menedék, a Konstans, az Állomás, a Suzie és az Átmeneti szállás. Alkotásaikban amatőr szereplők és hivatásos színészek egyaránt megfordultak. A Hívás a József Attila Színház színészeivel forgott. Az izgalmas kamaradráma központi alakja egy titokzatos femme fatale, akit Fekete Réka Thália alakít.