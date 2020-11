Gyerekrajzok: megnehezítették a zsűri dolgát a pályázók

A Tolna Megyei Gyermekrajzpályázat és -Kiállítás ötvenedik évfordulójára méltóképpen emlékeznek a Művészetek Házában.

Megrendezték az Ötvenedik Tolna Megyei Gyermekrajzpályázat és -Kiállítást. Az idei pályamunkák mellett a jubileumi év alkalmából összeállított emlékkiállítás is megtekinthető a szekszárdi Művészetek Házában, hiszen az első megmérettetés 1970-ben volt.

Az előző évekhez hasonlóan most is szabadon választott témában érkeztek be az alkotások. A jubileumra tekintettel ebben az évben külön kategóriát is meghirdettek, Kezemben a jövő címmel. A szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a gyermekek miként képzelik el a jövőt, benne magukat, családjukat, szűk, illetve távoli környezetüket, és hogy milyen kapcsolatot ápolnak a természettel, tájékoztatott Turányik Júlia, a Babits Mihály Kulturális Központ kulturális menedzsere. A felhívás általános iskolásokhoz szólt. Összesen 286 rajz érkezett be a megye tizenhat iskolájából, alsó és felső tagozatos gyermekek kezéből egyaránt.

Az alkotások sokszínűek, nemcsak témájukat tekintve, hanem a különféle rajzeszközök használatát nézve is. Alkotásán keresztül minden gyermek saját belső világának egy részletébe enged betekintést. A rajzok magas minőségét mutatja, hogy mindegyiket kiállították. Emiatt a zsűrinek nehéz volt kiválasztania a díjazott rajzokat. A zsűri elnöke: Kovács Ferenc festőművész, tanár, további tagja Adorjáni Endre szobrászművész, tanár volt. Az ünnepélyes eredményhirdetés videóban történt meg.

– Az ötven évre szerettünk volna méltó módon emlékezni, ezért az emeleten emlékkiállítást helyeztünk ki az elmúlt időszakot összefoglaló tudósításokból, meghívókból, korábbi pályázók munkáiból – tette hozzá Turányik Júlia.