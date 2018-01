Hamupipőke cipőt próbált a színpadon – képgalériával

Német iskola színjátszó csoportja mutatkozott be a megyeszékhelyen.

Aschenputtel, azaz Hamupipőke. A Grimm testvérek népszerű meséjét mutatta be Szekszárdon, a Német Színházban a Zenario társulat. A huszonöt tagú csapat Németországból, Bestwig város középiskolájából érkezett Tolna megyébe, egy cserekapcsolat keretében. Bestwig település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található, Dortmund közelében.

– Öt éve működik iskolai társulatunk, nemcsak jelenlegi, hanem immár egykori diákokkal is, hiszen a régiek közül többen is maradtak nálunk – adott tájékoztatást Andrea Kárpáti, a középiskola pedagógusa, egyúttal a színjátszók vezetője. Aki egyébként, vezetéknevéből kitalálható módon nemcsak, hogy magyar gyökerekkel rendelkezik, hanem egyenesen tolnai származású, egykoron a város gimnáziumában érettségizett.

– A Zenario on tour révén vendégjétákkal mutatkozunk be Tolna megyében. Ezzel is teljesítve azt a célt, mely szerint szeretnénk művészeti hálózatunknak interkulturális kiterjedést adni. Igazán megtiszteltetés számunkra, hogy a Deutsche Bühne Ungarn színpadán léphettünk fel: a barátságos fogadtatás és a különleges hely egyaránt nagyon tetszett mindannyiunknak.

Azért választottuk éppen a Grimm testvérek meséjét, mert Beate Ritter rendező, valamint Klaus Schmücker színjátszó, technikus kollégámmal úgy ítéltük meg: ennek összekötő ereje van, ismeri a magyar gyermekközönség is, így könnyebb a befogadása. Ezáltal pedig a német nyelvi fejlődéshez is hozzájárulhat.

A Zenario ma már egy másik városban lép fel: 12.30 órai kezdettel Tolnán, a Kulturális Központ és Könyvtár épületében mutatja be a Hamupipőkét.

A tűzhely takarítása is rá maradt Hamupipőke – olvasható a Wikipédia szócikkében – egy gazdag kereskedőember leánya volt. Mikor édesanyja meghalt, apja újból megnősült. Egy szép, ám rosszindulatú asszonyt és annak két leányát vitte a házába. A mostohatestvérek és a mostohaszülő gonoszsága igen megnehezítette az ifjú leány életét, akit saját házának cselédjévé tettek. A legpiszkosabb házimunka mellett neki kellett a házi tűzhely tisztítását is végeznie, ezért családja Hamupipőkének kezdte gúnyolni. Ám hamarosan bekövetkezett a nagy fordulat…