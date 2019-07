Hatvan újrahímzett falvédő a tárlaton

Péntekig még megtekinthető a „Falvédők világa” című kiállítás, amelyen az iregszemcsei Domokos Jánosné közel száz újrahímzett falvédőiből mindösszesen hatvan alkotást tekinthetnek meg az érdeklődők.

Domokos Jánosné évek óta gyűjti a régi korok falvédőit, a mintákat pedig új anyagra rajzolja, és az édesanyjával közösen hímzi. A néprajzos, Tolna megyei közösségfejlesztő mentor Bíró Boglárkától még a megnyitón elhangzott, hogy a feliratos falvédőknek a német kultúrában gyökerezik a múltja, hazánkban népszerűvé a tizenkilencedik század végén vált. Először a magasabb társadalmi osztályok körében lett kedvelt, úri szokás falvédőt kirakni, majd ez később fokozatosan terjedt el előbb a polgárság, majd a parasztság rétegeiben is. Hazánkban a huszadik század elejére lett általános a magyar parasztság között is az iratos falvédő, ugyanis a füsttelen konyha is ekkoriba terjedt el az országban. A falvédők feliratait sokáig a német eredet határozta meg. A kiállításnak a Bartók Béla Művelődési Ház ad otthont.