Helikonra készülnek az I. Béla színjátszói

Csizmazia Ferencné szerint minden magára valamit is adó oktatási intézményben működnie kellene egy színjátszókörnek. A magyar tanár-drámapedagógus két éve már a szekszárdi I. Béla Gimnáziumban tanít, és építi műhelyét.

Fontos, hogy érdeklődj iránta, kíváncsi légy a gyerekre – vallja Csizmazia Ferencné. Ő maga szívesen mondott volna verset, de mint elmesélte annyira izgult, sőt félt, hogy egy alkalommal el is ájult. A feszültség aztán a főiskolás évek alatt oldódott valamelyest, köszönhetően a népdalszeretetének és annak, hogy egyik tanára énekversenyre vitte. Aztán a tanítási gyakorlat szintén segített.

Arra az útra aztán, amelyiken ma is jár, elég hamar rátalált. Amikor a szekszárdi Garay János Általános Iskolában kezdett tanítóként dolgozni, úgy látta, vannak olyan egyébként tapasztalt kollégái, akik egyes esetekben eszköztelennek érezték magukat, nem mindig találták meg a közös hangot tanítványaikkal. Ő viszont már akkor azt gondolta, léteznek megfelelő módszerek, technikák, ezért továbbképzésekre járt. Így ismerkedett meg a drámapedagógiával, amely aztán minden óráján segítséget jelentett. Elve, az „öt perc játékért cserébe huszonöt perc figyelem” még ma is működik. A dolog olyannyira bejött, hogy ­Csizmaziáné Mónika beiratkozott drámapedagógia szakra Kaposvárra, ahol kiváló tanárai voltak. Pauska Mária és Tolnai Mária pedig úgy látták, hogy a fiatal szekszárdi tanítót a Jóisten is drámapedagógusnak teremtette.

Mivel szükséges volt a magyar szak, Csizmazia Ferencné elvégezte azt, mestertanári diplomát szerzett. Itt is meghatározó tanárokkal hozta össze a jó sorsa, ráadásul dr. Medve Anna és dr. Fancsaly Éva örömmel üdvözölték volna őt a pécsi egyetemi oktatók között. Csakhogy ő továbbra is a kisebb gyerekek tanításában látta a jövőjét, és hosszú éveket töltött a szekszárdi „kis Garayban”. Vagy tíz-tizenöt darabot rendezett, az alapfokú művészeti intézménybe pedig a város minden iskolájából érkeztek a gyerekek. Így valóban Szekszárdot képviselte az általában harmincfős csoport, és felkérésből nem volt hiány.

Közben, úgy nyolc-kilenc éve Mónika útjára indította a Csizmazia Alapítványt, amely tehetséges versmondó gyerekeket karol fel. A versműhelybe járó ifjak minden évben több díjjal térnek haza az országos versenyekről. Közöttük van Csizmazia Dóra, Csizmazia Ferencné lánya is, aki a Nemzeti Versenyen kétszáz indulóból jutott a döntőbe, és szerzett ezüst minősítést. A fiatal tehetség az I. Béla Gimnázium végzőse, édesanyja pedig tanárként második éve erősíti az intézményt. Nemcsak magyart és drámát tanít, de diákszínpadot is visz. Elképzelései megvalósításában pedig támogatja az intézmény vezetése, és számíthat kollégáira is. A színjátszókkal a keszthelyi Helikoni ünnepségekre készülnek.

Csizmazia Ferencné fontosnak tartja azt is, hogy ne csak az iskola falai között szerezzenek ismereteket a gimnazisták, hanem más szakemberektől is tanuljanak. Ezért nézték meg például Bonyhádon Turek Miklós versszínházi estjét, és készülnek még hasonló eseményekre. A tanár szerint fontos az élményszerű tanulás, és, hogy a gyerekekre olyan feladatokat bízzanak, amely számukra csak álom volt, mert így ezek az álmok valósággá válhatnak.