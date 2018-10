Helybe vitték a könyvtárat a Waldorf Iskola tanulóinak

Könyvbemutató, iskolai kitelepülés, érdekes előadások. Folytatódik az Országos Könyvtári Napok programsorozata.

Egész héten kitart az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. A Tolna Megyei Könyvtárban egy könyvbemutatóval indítottak hétfőn. Gacsályi József szekszárdi költő új, Fontos című kötetét mutatták be. A szerzőnek ez a hetedik kötete. Jó szokásához híven, a korábbiakból is emelt be műveket, ezért az alcím: Válogatott és új versek. A bemutatón Orbán György előadóművész idézett az új könyvből. A költőről és munkásságáról Reisinger János irodalomtörténész beszélt a mintegy 60-70 fős hallgatóság előtt. Általában a költészet erényének és Gacsályi József erősségének is a sűrítést nevezte. (Mostani kötetének egyharmadát négysorosok teszik ki.) Az irodalomtörténész pont e témával foglalkozik az utóbbi időben. Nemrég jelent meg Kisversek költészete című munkája, melyben hétszáz mini művet elemez: európaiakat, japánokat, kínaiakat, arabokat. Azt is hozzátette, hogy kárpát-medencei programot indítanak, a dunaföldvári gimnázium és más iskolák közreműködésével, azzal a céllal, hogy minél több verset jegyezzenek, tanuljanak meg az emberek. Gacsályi József rövid versei is könnyen megtanulhatók, holott, esetenként súlyos mondanivalót hordoznak: „… próbáld összerakni magadban a rendet, / azt, amit valaha valaki teremtett!”.

A Gyermekkönyvtárban is változatos programokkal várják a legfiatalabbakat. Kedden délután Szegedi Katalin író, illusztrátor Ládaszínházi bábelőadása szórakoztatta a kicsiket. De nemcsak az intézményben, azon kívül is tartottak programokat, tegnap ugyanis kitelepültek a Waldorf Iskolába. – A könyvtári állomány egy részét vittük el a gyerekekhez. Előzetesen érdeklődtünk, hogy melyik tananyagban hol tartanak az osztályok, és ehhez kapcsolódóan igyekeztünk összeválogatni a kínálatot. Voltak például néprajzos könyvek, történelmi témájúak, idegennyelviek, találmányokkal kapcsolatosak és persze gyermekirodalmi alkotások is – mondta el Nemes Rita, a Gyermekkönyvtár vezetője. Minden évfolyam részt vett a programon, és többen már ott helyben szerették volna kikölcsönözni, a számukra érdekes könyvet. Erre a kitelepülésen nem volt ugyan lehetőség, de a gyermekkönyvtárban mindenkit szívesen fogadnak. Nemes Rita hozzátette, hogy a Waldorf Iskola több diákja már most is könyvtári tag, de remélik, sikerült további gyerekeket megnyerni az intézménynek, az olvasásnak.

A gyereket arra is megkérték a program során, hogy rajzolják le, miként képzelik el az új könyvtár gyermekkönyvtári részlegét, és nagyon kreatív elgondolásokat vetettek papírra. Ajándékul lufit is vittek a gyerekeknek a könyvtári dolgozók.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hahner Péter történész ma a felnőtt és a gyermekkönyvtárban is tart előadást Szekszárdon. A gyerekeknek előbb az amerikai cowboyokról beszél, majd 13 diktátor – fejezetek a forradalmak történetéből című könyvét mutatja be. Ezt megelőzően Szűcs Boldizsár biológus az állatok fotózásáról tart előadást a megyei könyvtárban.

Könyveket rejtettek el a központban

Bonyhádon „Találj könyvet!” akciót hirdettek az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan. Matisz Nóra, a Solymár Imre Városi Könyvtár munkatársa elmondta, hogy a kollégák az időjárás viszontagságaitól is óvva azokat, becsomagoltak tizenhat könyvet, majd korán reggel elrejtették őket a városközpont különböző pontjain. Az olvasóktól azt kérték, hogy ha megtaláltak egy könyvet, készítsenek vele egy szelfit, hogy azt feltölthessék a könyvtár Facebook-oldalára.

A megtalálóknak nemcsak az jelentette az örömöt, hogy rábukkantak egy-egy könyvr, hanem meg is tarthatják azokat, október 7-én, a Könyves Vasárnapon pedig sorsoláson vesznek részt.

Bonyhádon most először volt ilyen akció.

Oktatók, hallgatók meséltek a karon

Hagyomány, hogy a szekszárdi egyetemi karon a Magyar Népmese Napjához kapcsolódóan a meséké a főszerep. Ezúttal a kar szeptemberben zárult 40 éves jubileumi programsorozatához is kapcsolódott a program, így a 40 év 40 mese 4 generáció elnevezést kapta idén. Emellett pedig a Családok Éve rendezvénysorozatra fűzték fel.

A megnyitón Fekete Richárd tanár úr Maurice Sendak Ahol a vadak várnak című meséjét mondta el, a harmadik évfolyamos tanító szakos hallgatók pedig A rátóti csikótojás című történetet adták elő dramatizálva. A folytatásban a kar oktatói, hallgatói meséltek, sőt, általános iskolások is.

A programot 2005 óta Tancz Tünde mesteroktató szervezi.