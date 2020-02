Hét éve játsszák az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilonát

Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona megindító szerelmi históriáját mutatta be a Bóbita Bábszínház a Babits Mihály Kulturális Központban nemrég. A kisgyerekeket a fénytechnika, a flitterek és a mulatságos beszédstílusú bábok nyűgözték le, de a forgatókönyv – mint minden igazán jó mese – filozófiai dilemmák súlyát hordozza, létünk alapkérdéseire keresi a választ.

A történet magva más hagyományokat is megtermékenyített már. Gautama Sziddhártha gazdag, fiatal és szép herceg, aki nagy uralkodónak készül. Látszólag mindene megvan. A hercegnek azonban a palota pompájában, a táncosnők gyűrűjében is hiányérzete van. Nem teszi elégedetté a rá váró világhatalom; úgy érzi, magasabb rendű lehetőségek tárháza is megnyitható. Utódja elvesztésétől rettegő apja hiába halmozza el fűvel-fával, Sziddhártha egy magasabban lévő birodalomba kívánkozik.

Akárcsak Árgyélus királyfi. Apja hiába próbál „közönséges” királyt faragni belőle, hiába próbálja jobb belátásra bírni, a csinos fiú örökségétől elfordulva naphosszat csak az eget fürkészi, mert ha emberi szemeivel tisztán nem is látja, szíve azt súgja, hogy „több dolgok vannak” ott számára. Ő is csupán halandó, ám Árgyélus porlékony szíve ahhoz elég nyitott, hogy legalább körvonalazódjék előtte az isteniség, a felsőbb, örök szépség, mely a fölajánlott földi örömökön messze túltesz.

És aki ebbe a túlvilági gyönyörűségbe egyszer beleérzett, belekóstolt, annak nincs visszaút: az soha többé nem fogja megelégedettségét lelni a földi ízekben.

A beteljesültségig nehéz az út. Az a fa, mely Árgyélus részére összeköttetés az emberi és az isteni szféra között, utalhat a keresztény, ószövetségi gyümölcsfára, de a Bódhifára is, mely alatt a mítosz szerint Buddha megvilágosodott. Árgyélus királyfi is távozik a maga édenkertjéből, de nemcsak kényelméről mond le, hanem életét is kockáztatja egy jobb életért. A csodafának köszönhetően már valódi bepillantást is nyerhetett a tündérvilágba, már teljes valójában találkozhatott a tündér Ilonával, viszont még mindig nem lehettek egymáséi.

Beszédes, hogy éppen a halandó Árgyélus neve jelent talán arkangyalt, míg a tündér, mégis földre vágyó Ilonának van közönséges, emberi neve. Ám miként a halandó Árgyélus királyfi apja földi birodalmából, úgy a halhatatlan Ilona anyja az öröklétből nem engedi el saját gyermekét. Mulandóság és boldogság ellentmondása ez: a mulandó dolgok nélkül létezhet boldogság? Vagy pont az örökkévalóság a boldogság?

A tündérek szemszögéből Árgyélus, az ember élete egyetlen perc csupán. Ér-e bármit is a vagyon, a hatalom vagy a szerelem, ha egyszer úgyis véget ér? Érdemes-e középszerű, átlagos életünkhöz ragaszkodnunk, vagy azt kockáztatva inkább tegyünk fel mindent egy lapra? Ahogy az angolszász mondja: „get rich or die tryin”, azaz „légy gazdag vagy halj bele a próbálkozásba” (és gazdagság alatt itt természetesen lelki gazdagság értendő). Ugyanakkor az egyik kulcsgondolat: aki túl magasra hág, nagyot zuhan. Mert mi van, ha a hajkurászott „dicső, az égi szép” nem is valóságos, és egy ábrándért, egy délibábért adjuk fel, kótyavetyéljük el azt a kicsinket is, amink van?