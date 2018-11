Idén is ünnepelt a Junkies Szekszárdon

Közös turnéra indultak a Junkies és a Rómeó Vérzik tagjai. A zenészek, akik utoljára 5 évvel ezelőtt járták be együtt a hazai klubokat, november 24-én a Szekszárdi Est Café színpadán adtak koncertet.

A Junkies minden évben fellép a megyeszékhelyen, eddig minden alkalommal elégedettek voltak mind a közönséggel, mind a helyszínnel. Ez most sem volt másképp. – Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A mostani turné egyébként is hihetetlenül jó hangulatban telik, hiszen a Rómeó Vérzik tagjaival nagyon jóban vagyunk és tényleg mindenhol ugyanolyan örömmel fogadják mindkét zenekart. A Szekszárdi Est Caféban már volt bulink korábban, egyáltalán nem ismeretlen számunkra az ottani közeg. Most is nagyon jó volt a nézőszám, és a közönség is mindent beleadott, úgyhogy abszolút elégedettek vagyunk – mondta a Junkies zenekar frontembere, Szekeres András.

Egy résztvevő elmesélte, nagyon jól érezte magát, mindkét koncert tetszett neki, a fotózkodás pedig külön élmény volt számára. Minden bizonnyal legközelebb is meghallgatja a két zenekar bármelyikét, ha lehetősége lesz rá.

A zenekar tavaly az akkor húsz éves Nihil albumról játszott, idén a Tabu című lemezük érkezett el ehhez a jeles jubileumhoz, így a publikum erről hallhatott jól ismert dalokat.

