Illyés Gyula újraolvasására hívott előadásán a volt dékán

„Az újraolvasott Illyés. Illyés Gyula 118. születésnapján” címmel tartott előadást dr. Horváth Béla egyetemi tanár a megyei könyvtárban hétfőn délután.

Illyés Gyuláról megszámlálhatatlanul sok írás szólt már, mondta dr. Horváth Béla egyetemi tanár „Az újraolvasott Illyés. Illyés Gyula 118. születésnapján” című előadása apropóján.

A rendszerváltozásig Illyés személye és életműve a politikai hatalommal való szembenállásnak is szimbóluma volt, s a rá hivatkozás ennek a diskurzusnak a részeként, úgyszólván liturgikus kellékeként szolgált. Az 1990-es évek második felében aztán megjelentek azok az írások, amelyek szembe fordultak az Illyés-kánonban rögzült tételekkel, evidenciákkal, s amelyek újraértelmezésre szólítanak. Ez a kritikus szemlélet eljutott esetenként addig a kijelentésig is, hogy az Illyés-életmű hallgat. Nem megszólítható vagy nincs autentikus válasza. A 90-es évekbeli fordulat, az átrendeződő kánon hatására azok a politikai, eszmetörténeti fogalmak (nép, népképviselet, nemzet), amelyek egy korábbi olvasatban működtek, és hatottak, történelmi rekvizitumokká (kellékekké) váltak, válnak a mai olvasók értelmezésében. (Nem beszélve a fiatal nemzedékek, a betű-generációk vizuális-olvasóiról.) Ezek, a közösség és az egyén létét is értelmező fogalmak jelentésvilága homályosul, nem is említve a manipulációk szándékos homályát.

Az előadás néhány téma kapcsán azt mutatta meg, hogy az illyési életmű nem zárt. Érdekes élményt adhat az ismert szövegek, a nagy versek újraolvasása. Korábban inkább csak a bennük foglalt eszmei, etikai tartalmakra koncentrált a befogadás, a versek sajátos retorizáltságára, a szöveg ma is élvezhető művésziségére kevésbé. Másrészt sok filológiai kérdés is új megvilágításba kerül. Korábban Illyés tárgyias verseit a hazatéréssel, azaz életrajzi adatokkal magyarázták. Ma látjuk, hogy a párizsi avantgárd korszak és a pusztai élményeket is megszólaltató első kötetek versei között folytonosság figyelhető meg a versbeszédben, prozódiában. Innét eredeztethető Illyés baloldalisága is. Az a következetes világszemlélet, mely a népi mozgalmat is jellemezte, s amely olyan világhírű műben, mint a Puszták népe, is érvényesül. Illyés kettős kulturális szocializációja is ezen a hatáson alapul. Az előadás szólt olyan sokáig félreinterpretált szövegekről, mint a Pusztulás, és olyan kérdésekről is, mint az Illyés-József Attila-Kozmutza Flóra kapcsolat. Illyés szerelmi költészetének értékes versei sincsenek benne az irodalmi tudatban. Szóval ideje van Illyés újraolvasásának, és nem csak születésnapján.

Horváth Béla a Magyar Tudományos Akadémia doktoraként a Pécsi Tudományegyetem professzora, a szekszárdi főiskola főigazgatója, majd dékánja volt sok évig. József Attila-kutató, eddig nyolc önálló tanulmánykötete jelent meg, köztük egy nagymonográfia és közel kétszáz tanulmány, cikk. Mostanában egy Illyés-könyvön dolgozik.