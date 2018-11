Immáron hetedszer rendezik meg a Cikádor Rock City Fesztivált

A Cikádor Rock City Fesztivál hiánypótló, amatőr rendezvénynek indult az élőzenés események híján lévő Bátaszéken.

Hetedik alkalommal plakátolták ki a Cikádor Rock City Fesztivál programját Bátaszéken és környékén. Először 2014-ben történt ilyen, amikor az Idióták nevezetű zenekar tagjai kigondolták egy amatőr és félprofi együtteseket felvonultató, élőzenés mini-fesztivál koncepcióját. Egle Károly Kende szervező elmesélte, hogy egy bonyhádi, hasonszőrű fesztivál adta az alapötletet, és céljuk mindig is az volt, hogy kevésbé ismert zenekaroknak adjanak fellépési lehetőséget.

Az első alkalom tető alá hozásához még sok segítségre volt szükségük, azóta azonban egyre profibban, és egyre önállóbban működik a szervezés. − Majdnem minden önállóan zajlik. Nagyon jó csapatunk van, olyan barátokból, akik sokszor segítettek már a zenekarnak. Így a legtöbb dolgot meg is tudjuk oldani házon belül. A szervezési feladatokat általában a zenekar intézi, a lebonyolításban segít az RCF Crew, valamint ott van a Greg Studio és a ZuzuGraphy, akik a videókért és a fényképekért felelősek – tudatta a szervező.

A fesztivál nívója és ismertsége egyre nő. Nem olyan rég Pécsett is tartottak Rock City fesztivált. − Mi úgy gondoljuk, és reméljük így is van, hogy évről évre, alkalomról alkalomra egyre igényesebb a rendezvényünk. A látogatók száma is folyamatosan növekszik, és ezért próbálunk mi is egyre jobb bulikat összedobni. A fesztivál ismertsége is terebélyesedik. Előfordult már, hogy teljesen váratlan helyen és időben ismertek fel minket. Emellett volt már vendégünk Miskolcról és Kecskemétről is, ez pedig nagyon furcsa érzés, mert mi mindig úgy gondolunk a bulinkra, hogy az egy helyi amatőr megmozdulás, amit a szomszéd megyében már valószínűleg nem ismernek − mesélte.

Mindig próbálnak valami újat mutatni a szervezők, hol játékkal, hol új együttesekkel. Az idei évben először érkezik külföldi zenekar, Olaszországból hívták meg a Nasty Monroe-t, továbbá egy tribute band-et is, a Beneath My Skin-t.

Egle Károly Kende szerint a fesztivál sikeressége több tényezőn múlik. Ahogyan ő fogalmaz: − Szerencsére nekünk, mint zenekarnak, eddig mindegyik nagyon jó volt. Szervezés, hangulat és közönség szempontjából talán a legutóbbi, azaz a hatodik, valamint a tavaly őszi, azaz az ötödik voltak a leggördülékenyebbek és leglátogatottabbak.

A hetedik Cikádor Rock City fesztivált november 16-án, most pénteken tartják.

