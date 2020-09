Inspiráló élmény volt

Gitárkoncertet adott Sidó Attila és számos tanítványa a Simontornyai Vár udvarán augusztus 29-én. Százhúsz-százötven ember is hallgatta a változatos zenei műsort. Sidó fiatal tanár, aki hat évig tanított zeneiskolában, és most zárja le e korszakát: egyetemre megy tanulni. Mielőtt azonban megválik a tamási zeneiskolától, maga mellé vette néhány kisebb-nagyobb növendékét és egy egyetemista volt tanítványát. Egy-két apuka is fellépett, így összesen tizennégyen álltak színpadra Simontornyán. A vár vezetője, Máté Imréné azt mondta: a gitáros zömmel könnyed darabokat vett elő, de pár klasszikust is, és nemcsak a virtuóz, hanem az alapszintű muzsikát is sikerült úgy előadnia, hogy élvezhető volt még a legegyszerűbb népdaljáték is. Sidó Attila azt nyilatkozta: a koncert élete egyik leginspirálóbb élményét jelentette, mely sokáig el fogja kísérni.