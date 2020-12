Irodalmi gyöngyszem a Porkolábvölgyben

Megelevenedett az irodalomtörténet tegnap, amikor a ködös délelőtt a Porkolábvölgyben Ács Rezső polgármester bemutatta a sajtónak a Kossuth-díjas író, Mészöly Miklós hajdani présháza, tanyája helyén felépített alkotóházat.

A város a szekszárdi születésű író halála után megvette a régi, már düledező tanyát, s helyén egy kétszintes kis házat, mellette a telken pedig egy, a görög amfiteátrumokra emlékeztető szabadtéri színházat építtetett.

A szögletes vaskályhában pattogott a tűz, az asztalon régi írógép áll. Ilyenen írta fél évszázaddal ezelőtt Mészöly, ott, távol a város meg a világ zajától regényeit, Az atléta halálát, a Saulust, vagy a Pontos történetek út közben című kisprózáját. A falon pedig már napjaink technikája, egy jókora érintőképernyős televízió, amely hangban, képben felidézi az írót, s Mészöly Miklós korát, bemutatva a helyszín és az író kapcsolatán túl életének fontosabb állomásait is.

A ház most lett kész, de a hajdani tanya már évek óta helyszíne volt az írók, irodalombarátok találkozóinak – mondta Ács Rezső. Itt tartották a Szekszárdi magasiskola című mesterkurzusokat, alkotók összejöveteleit. Most a földszinti negyven négyzetméteres kiállítótérben tablók, fényképek mutatják a múltat, a felső feleekkora szint pedig óvodások, iskolások csoportos foglalkozásainak is helye lehet.

Az új, már vízzel, villannyal is ellátott domboldali Mészöly-tanyát, a szabadtéri színpadot, s a hegygerinctől a házig vezető másfélszáz méteres betonutat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 35 millió forintos támogatásával szekszárdi tervezők, építők készítették. Ez egy olyan kulturális túra útvonalnak a gyöngyszeme lett, amely idevonzza az irodalmat szeretőket Szekszárdra, így ezzel a város is gazdagodott.

A jövőben irodalmi túra út vezethet ide, a Babits háztól a Remetekápolna mellet induló, a hegygerincre vezető út végén a völgyoldalig. Odáig, ahol, mint azt a bemutatón hallottuk, az ablakon benéző őzike ébresztette az írót, tudatva, hogy ideje munkához látni.

Borítóképünkön: Ács Rezső polgármester és Ladányi Roland, a Vagyonkezelő Kft. igazgatóhelyettese a bejáráson