Irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományokat tanítanak vissza

Az uzdi Fördős-kúria ad otthont az egyhetes Új Látás művésztelepnek, ahol tíz Tolna megyei kötődésű képzőművész alkot. A művekből szerdán zárókiállítást szerveznek.

A megyei önkormányzat elkötelezett az értékteremtés mellett, egyúttal a helyi identitás és kohézió erősítésén dolgozik, ennek fontos eleme ez a mostani tábor, amelyben nyolc település irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományait tanítják vissza – mondta dr. Baranyai Eszter. A megyei főjegyző számára a művészet patronálása gyermekkorától természetes volt. Édesapja ugyanis a kölesdi népművelő, Baranyai László (1938–1989) volt, aki egyben a „Látásbrigád” közösség életre hívója. Ez lényegében az Új Látás mozgalom szellemi bölcsője. Baranyai László munkásságának köszönhetően Kölesd neve összeforrt a képzőművészettel, s ennek lenyomata a jelenleg is látogatható, több mint kétszáz alkotást magában foglaló Kölesdi Képtár. A hagyományt követve e gyűjteményt gyarapítják az immár második alkalommal megszervezett Új Látás művésztelepen születő művek.

Azúr Kinga, Bereczki Kata, Demjén Ferenc Zoltán, Göttlinger Fanni, Jánosi Kata, Kiss Gábor Dániel, Könyv Kata, Lengl Orsolya, Lenkes Ildikó és Zirczi Judit látogattak Sárszentlőrincre. Többségében festőművészek, de szobrász, illetve textillel alkotó is szerepel a kis csapatban. A település polgármestere, Sátor Géza üdvözölte a fiatal alkotókat. Egyúttal elmondta, a falu ad a zárókiállításnak is otthont ad augusztus 19-én, mégpedig a szabadban, egy forgalomtól lezárt utcát és a központi parkot benépesítve. Az eseményen felszólal Könyv Kata festőművész, a program művészeti vezetője, valamint Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke is.

– Tolna megye gyönyörű vidékei, és az itt rejlő értékek már számos művészt inspiráltak alkotásra. E téren a múlt okot ad a büszkeségre, és a megyei önkormányzat értékőr missziójának alapját is ez jelenti – hangsúlyozta Fehérvári Tamás. A közgyűlés elnöke szerint a megye szerepkörébe beletartozik mind az ifjúság, mind a kulturális élet, mind a művészi törekvések támogatása. Emellett szívügyének nevezte a tábor létrejöttét, ahova személyes látogatást is tervez, remélve, hogy részese lehet néhány ecsetvonás, esetleg egy alkotás megszületésének.

A művészet tehát beköltözött a megye e kis közösségébe, és jeles képviselői együtt alkotnak szerdáig, mi több, közösen írják tovább az Új Látás történetét. A munka mellett természetesen a környék szépsége, jellegzetes ételei és borai is ihletet adhatnak mindehhez, esténként pedig kötetlen beszélgetések és előadások hozzák közelebb egymáshoz a résztvevőket.