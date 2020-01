Irodalmi összeállítást mutattak be a könyvtárban

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Mózes számadása című irodalmi összeállítást mutattak be a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban nemrégiben. Boglári Tamás színész Füst Milán, Kuntler Edit Eszter könyvtáros Fernando Pessoa műveiből olvasott fel. Bibliai idézetek, megzenésített versek is elhangzottak. Előtte Liebhauser János, a könyvtár igazgatója és Elekes Eduárdné volt igazgató is mondott pár szót. A felolvasást beszélgetés követte, amelyet dr. Kertész Ágnes pszichiáter főorvos vezetett. A műsort Kuntler Edit Eszter állította össze.