Iskolatörténet: két helyiségbe lapátolt múlt

Nyolcvan éve, 1940-ben került Uzd közigazgatásilag Sárszentlőrinchez. Akkor még volt helyben óvoda, iskola, ma már semmilyen oktatási intézmény nincs, viszont van egy pazar iskolatörténeti gyűjtemény. Csak épp az elhelyezése nem pazar. Az egykori óvodaépület két helyiségébe bezsúfolva várja ugyanis a több ezer tárgy a jobb időket.

– Nagyszerűen működő úttörőcsapatunk volt – emlékszik vissza Sátor Géza sárszentlőrinci polgármester, aki Uzdon járt óvodába és iskolába is –, úgyhogy ez úttörőtörténeti és helytörténeti kiállítás is lesz, ha sikerül a mostani, méltatlan állapotot megszüntetni, és tudunk gondoskodni a megfelelő elhelyezésről – állítja a községvezető.

Az anyag összegyűjtése elsősorban az egykori iskolaigazgató, a ma már Szekszárdon élő Renkecz József érdeme. Ki is volt állítva a legnagyobb helyi középületben, az 1971-ig iskolaként működő Fördős-kúriában. De 2012-ben változás történt, az épületet ifjúsági szállóvá alakították, és kilakoltatták a tárlatot. Így került a gyűjtemény „belapátolva” a volt óvodába, ami jelenleg a nyugdíjasok összejöveteleire szolgál, valamint a közmunkások melegedője. Finoman szólva is alapos felújításra szoruló épületről van tehát szó. Tavaly pályáztak az épület rendbehozatalára, de nem nyertek. Jövőre újra megpróbálják.

– A ráfordítandó összeg 18 millió forint lenne – mondja a polgármester –, 15 milliót szeretnénk kapni, és 3 millió értékű társadalmi munkát tennénk hozzá. Elkezdtük a tárgyakat konzerválni a megyei múzeum szakembereinek instrukciói alapján, de amíg nincs hova tenni őket, csak vissza a halomba, addig nem sok értelme van ennek a munkának – tette hozzá Sátor Géza. – Fáj látnom így azt a kályhát, amelyik mellett melegedtünk az osztályban, és azokat a padokat, amelyekben annak idején ültünk.

Apáca is tanított a faluban

Az uzdi helytörténeti, iskolatörténeti és úttörőtörténeti gyűjtemény számos érdekes, kortörténeti szempontból fontos tárgyat, dokumentumot tartalmaz. Van bölcső és etetőszék, katonaláda és tekerős vasaló, kendertiloló és dohánysimító, rokka és porcelánbili. Vaskályha, iskolapad, tábla, golyós számológép, örsi napló és gyakorló kézigránát. Az iskola 1971-ig működött, összevont osztályokkal, három tanítóval. A szerzetesrendek feloszlatását követően két apáca Uzdon kapott szolgálati lakást. Egyikük már idős volt, de a másik taníthatott – civilként – az ötvenes-hatvanas években. Saját készítésű, maga rajzolta szemléltetőeszközöket használt. Ezek még megvannak, a gyűjtemény részét képezik.

A sárszentlőrinci új iskola a hetvenes évek legelején épült. Odakerültek az uzdi és az alsópáli gyerekek is. Nagy volt a létszám, de sajnálatos módon mára ez is leapadt. Csak alsó tagozat működik már azon a településen, ahol a bonyhádi gimnázium ősi fészke volt, és ahová Petőfi Sándor is járt.