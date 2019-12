Isteni ízelítőt adtak versekből

Közeleg az Emberfia. Ezt a címet viselte a Szent József Iskolaközpont által rendezett VIII. Dsida Jenő Versmondó Verseny. A mai megmérettetésnek a Szekszárdi Katolikus Plébánia közösségi terme adott otthont.

A szervezők a nagycsoportos óvodás, valamint az általános iskolás korosztály számára hirdetették meg a művészeti tudáspróbát. A gyermekek magyar költők adventhez, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, vagy az ünnep méltóságának megfelelő, bármilyen tárgyú istenes verssel jelentkezhettek. Tolna megyén kívül Bács-Kiskun, Baranya és Somogy megyékből is érkeztek ifjú versmondók, így összesen tizenhárom intézmény hetvenhét fiatalja mutatkozott be. A költőket tekintve egyaránt szerepelt a listán Fésűs Éva, Túrmezei Erzsébet, Aranyosi Ervin, Tóthárpád Ferenc, avagy a klasszikusok közül Ady Endre, Juhász Gyula és természetesen Dsida Jenő is.

Fodor Mihályné, a Szent József Iskolaközpont igazgatója köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár versenyről van szó, a művészeti találkozó akkor teljesedik ki, ha a résztvevők megajándékozzák egymást verseikkel.

A végső összesítést tekintve az első korcsoportban első lett Görcsös Enikő (Szekszárd), mögötte Nagy Johanna és Radó Bertalan végzett. A második korcsoportban Milom Gergő (Várdomb) végzett az élen, megelőzve May Csinszka és Berta Léna Gréta tanulókat. A harmadik korcsoportban Pánczél Dóra (Pécs) vitte el a pálmát, második lett Kozma Mirjana Klára, harmadik pedig Nagy Ágnes. A negyedik korcsoportban a győztesnek járó elismerést Nagy Eszter Anna (Szekszárd) vehette át, a képzeletbeli dobogó második fokára Kovács Máté, a harmadikra Tóth Abigél állhatott fel. Különdíjat az alsó tagozatos Vilmányi-Kiss Sámuel (Komló), valamint a felső tagozatos Fadgyas Eszter (Komló) kapott.