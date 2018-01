Izlandi kalandozások fotókon

Soha ennyien nem voltak még Tolnán MAG-Ház kiállításon, mint Czakó Balázs, tolnai fotós Izlandi kalandok című tárlatának megnyitóján: a közönségnek csak a fele fért el a kiállítótérben. Igaz, látnivaló bőven volt. A program az alkotó élménybeszámolójával indult, amelyen a 2016-ban tett izlandi fotóstúrájából adott ízelítőt. A kiállítás is az ott készült képeket mutatja be. A tárlatot megnyitó Vida Tünde újságíró Czakó Balázst vakmerő fotósnak nevezte: mert viharfotósként olyankor is dolgozik, amikor más elbújik; mert biztos egzisztenciát adott fel a fotózásért; mert vállalja, hogy a fotózás nemcsak művészet, hanem kenyérkereset is.

A fotókon túl is volt miben gyönyörködni: három modell a Balázs képeivel díszített, Juhász Szilvia készítette ruhákban pompázott. A tárlatnyitón fellépő paksi Csillag Show táncos lányai is ilyen ruhákban léptek fel. (Ezeket hamarosan New Yorkban és Birminghamben is bemutatják.) A megnyitóra támogató jegyet vásárlók közt egy Czakó-képet sorsoltak ki, a bevételt az alkotó a tolnai ifjúsági fúvósoknak ajánlotta fel.