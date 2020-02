Jókai Mórra is emlékeztek a magyar széppróza napján

A rendezvényen Liebhauser János igazgató köszöntötte a résztvevőket, kollégákat és megjelent vendégeket. Kovács Norbert, az intézmény filozófus képzettséggel is felvértezett munkatársa Jókai Mór életművét, munkásságát mutatta be, a leglényegesebb csomópontok megragadásával. A szerző nem csak a romantikus regény nagymestere: jóval több annál, mint ahogy, illetve amiként kanonizálva lett. Tehát nem pusztán mint a régi romantikus klasszikus ünneplendő, hanem a magyar széppróza – egyik – kályhája, általában.

Az irodalomtörténeti csemegét jelentő összegzés után a jelenlévők megalapították a Tolna Megyei Könyvtárbarát Egyesületet. Liebhauser János lapunknak elmondta, hogy ezzel a lépéssel régi adósságát törleszti az intézmény. Az elmúlt években folyamatosan erősödött a működés társadalmasítását igénylő törekvés, ami – természetesen bizonyos határok között – egyrészt önmagában jogos, másrészt következményeiben hasznot is hozhat. A civil szerveződés huszonkét taggal alakult meg, az elnöki tisztet Liebhauser János látja el, a két alelnök pedig Kaposi Ildikó és Dicső Zsolt lett.

A közvetlen és a távlati hozadék

A civil szerveződéssel a könyvtár újabb kaput nyithat a pályázható források irányába. – Ezt nevezhetjük a közvetlen ösztönzőnek – közölte az igazgató. – De esetünkben, főleg a minősített cím birtokában, van egy távlati, még fontosabb szempont is. Ugyanis, ha minden a tervek szerint halad, megépül a létesítményünket is befogadó Tudásközpont. A Könyvtárbarát Egyesület számos jó ötlettel segíthet a közös munkában. Olyan stratégiai döntések várnak ránk, melyekben minden átgondolt szakmai vélemény jó szolgálatot tehet. Ennek a remélhetőleg folyamatos kölcsönhatásnak köszönhetően a könyvtárnak is lesz olvasója és az olvasónak is lesz könyvtára.