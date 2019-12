Kalocsai alkotó is csatlakozott a kiállításhoz

Új kiállítást nyitott a Bárka Művészeti Szalon az elmúlt héten. Az alkotások témája: lépcsők, gyalogutak, járdák, korlátok-kerítések.

Tizennyolc Bárka-alkotó művei mellett egy vendégművész alkotása is szerepel a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubtól a Civil Információs Centrum épületében. A tárlat különlegessége, hogy eddig csak az évszakok tematizálták a műveket, most konkrét témát jelöltek ki számukra. Azt viszont szabadon alkalmazhatták a művészek.

– Ez egy Bárka-tagokkal közös kiállítás – mondta el Németh Kata, a Bárka titkára. Minden hónapban cserélik a képeket, de hagynak lehetőséget a tagoknak önálló kiállításra is, hogy bemutatkozhassanak a közönségnek. Egyik vendégük, Kissné Farkas Éva, a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagja kedveskedni akart nekik, így hozott magával egy fotót, amely éppen a kiállítás témájához illett, ők pedig boldogan kitették.

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klubbal szoros a kapcsolat. Nyáron is együtt alkotótáboroztak, jó a csapat, tervben van mind a Bárka bemutatkozó kiállítása Kalocsán, mind a kalocsaiak bemutatkozó kiállítása Szekszárdon. Ezúttal négy kalocsai alkotó látogatott el a megyeszékhelyre. Mint Kissné Farkas Éva felidézte, megkapó volt, amikor Lönhárd Ferenc, a Bárka elnöke meghívta a varsádi alkotótáborba; aztán Diósberénybe is meghívást kapott. Kissné Farkas Éva 2000-ben szerezte rajz szakos másoddiplomáját. Férje is jelen volt, Kiss István, a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub vezetője. Negyven évig tanított rajzott. Tájképeket, akvarelleket, grafikákat készít. Hatással voltak rá Tóth Menyhért (1904–1980), Prokop Péter (1919–2003), Éber Sándor (1909–1985) festők. A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub képzőművészettel, fotográfiával, népművészettel, zenével és irodalommal foglalkozik. Száznál is több képet, szobrot őriznek, találkozóikon vetítenek, zenét hallgatnak. Ez így működik öt éve, osztotta tájékoztatott István.

A szekszárdi kiállítást Lönhárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke nyitotta meg. Versek is elhangzottak, az elnök Wass Albert Tél című költeményét mondta el, Laki Erzsébet, a Bárka gazdasági felelőse pedig Ady Endre Karácsony című versét. Székely Rózsa Lönhárd Ferenc versét, Szijjártó Istvánné két Ady-költeményt olvasott fel.