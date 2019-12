Karácsonyra hangolt a Gagliarda nagyszerű hangversenye

Bibliai szövegre épülő darab, zsoltárfeldolgozás és kifejezetten karácsonyi dal is elhangzott a Gagliarda Kamarakórus adventi hangversenyén tegnap a szekszárdi Művészetek Házában. Az énekkart dr. Szabó Szabolcs vezényelte, és egy-egy szám erejéig hangszeres kísérők, szólisták is bekapcsolódtak a műsorba. A program végén a kórustagok gyermekei, unokái is csatlakoztak az énekkarhoz, még emelkedettebbé téve az egyébként is nagyon jó hangulatú estet. A Gagliarda múlt pénteken Simon Dóri megsegítésére adott jótékonysági koncertet Sióagárdon.

