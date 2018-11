Károlyi András tárlata missziót tölt be

„Stílusában realista hagyományok keverednek a konstruktivizmus és a szürrealizmus elemeivel.”

Így jellemzik Károlyi András művészetét a hozzáértő szakmai portálok. Bognár Attila költő a megnyitón így méltatta: Károlyi András állandó kiállítása itt, Csikóstőttősön missziót tölt be, itt marad, örökbe kaptuk. Családi örökség lesz, míg ember él itt ezen a vidéken.

A fővárosban élő és alkotó művész saját hitvallását a vele készített beszélgetésben így fogalmazta meg: – A mai világ legnagyobb baját az elembertelenedés folyamatában látom. Ebben a világban keresem az emberi lelket, mert Istentől kapott alkatiságomból, lényemből adódóan csak ezt tehetem. Műveimben arra törekszem, hogy az embert közelebb hozzam saját tudatához, lelkéhez.

A nyolcvanéves Károlyi András nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy régi barátja, Severin Ferenc jóvoltából Csikóstőttős, a Hagyományok Háza véglegesen befogadta alkotásait.

– Lehetnének ezek az alkotások Budapesten, avagy Párizsban vagy New Yorkban is. Ám örülök annak, hogy itt vannak, ezen a Tolna megyei kistelepülésen, melyet nagyon szeretek. Tetszik a falu fekvése, hangulata, illetve a kettő különböző felekezetű temploma, kultúra iránti elkötelezettsége. Ha mindehhez én bármilyen csekélységgel hozzá tudtam, tudok járulni, akkor már – ahogy mondani szokták – van értelme az életemnek. Főleg úgy, hogy tudatában vagyok annak: alkotásaim itt Csikóstőttősön túlélnek engem, ennél nagyobb elismerés pedig nem is érhet egy művészembert.