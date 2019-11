Kedvelte a Prométheusz parkot a művész

Zirczi Judit kiállítása nyílt meg a Babits Mihály Kulturális Központban november 19-én. A földszinti Bakta galériában látható Fényséta című tárlaton hangsúlyt kap ember és természet kapcsolata, illetve a kettő kontrasztja, ábrázolásra kerülnek az első emberi lépések, és az elmúlás, mondta el Turányik Júlia, a Babits kulturális menedzsere.

Sok képen tűnik fel gyermekalak. Zirczi Judit saját gyerekei, rokonai is megjelennek művein, de például a tengerpart is hatással volt művészetére. A festőművész maga így ír ihletettségéről: „A tájkép lehet a mindennapi életünk egy részlete, amit felismerünk, mert naponta járunk be utakat. A helyszín rejthet titkokat és történeteket, ugyanakkor meditációra és kikapcsolódásra serkenthet, vagy fájdalmas emlékekkel terhelt. Vajon mindannyian egy tájat látunk?

Az alakok a szemből világító fényben az időt ívelik át, hiszen nincs arcuk, és felolvadnak az atmoszférában, tűnő staffázsok ők. Mégsem tűnik el az időből nyomtalan egy alak sem, mert nyomokat hagynak, átírják a hely történetét.”

Zirczi Judit a paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola képző- és iparművészeti szakának tanárnője.

Múzeumpedagógusként két évet töltött a Paksi Képtárban. A festőművész több ösztöndíjat nyert, tagja több kulturális egyesületnek. Egyéni kiállítása van Észak-Írországban, Budapesten és Pakson is. Arról is vallott, hogy Szekszárdon csodás évei voltak, formálta az itt töltött idő, de mostanság ritkán jár erre. Szívesen emlékszik vissza a Prométheusz parkra, annak többfunkciós kövei különösen tetszenek neki.

Fényséta című keddi kiállítását Adorjáni Endre szobrászművész nyitotta meg, aki részletesen, mélyen elemezte az alkotó munkásságát. Közreműködött Kovács-Buzás Márta hegedűtanárnő és Színé Köntös Hedvig gordonkatanárnő, ők a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolát képviselték. A szekszárdi kiállítás a Művésztanárok Tolnában sorozat hatodik rendezvénye, december 9-éig, hétköznap és szombaton látható. A Babits Mihály Kulturális Központ és a Tolna Megyei Művészeti Oldalak – TolnaArt együttműködésének köszönhetően valósult meg.

Borítókép: Zirczi Judit kiállítását Adorjáni Endre nyitotta meg