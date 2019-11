Képeslapgyűjteményt vett a múzeum

Megvásárolta Vitéz Attila képeslapgyűjteményét a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. Erről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a múzeumi könyvtárban. A képeslapok a Tolnai megyei településeket ábrázolják. Vitéz Attila elárulta, hogy nagy energiát fektetett összegyűjtésükbe, megkönnyezte átadásukat, de annak érdekében, hogy ne kallódjanak el, úgy látta jónak, ha a múzeum gondozására bízza őket.

Mint Ódor János Gábor múzeumigazgató mondta, ennek jelentősége túlmutat egy átlagos gyűjtemény megvásárlásáén. Több mint kétezer darabot számlál a Vitéz-gyűjtemény, a múzeumnak idáig száznál is kevesebb 1945 előtti Tolnai megyei vonatkozású képeslapja volt. A legkorábbi Vitéz-képeslap még a 19. századból való.

Dr. Gaál Zsuzsanna igazgatóhelyettes is megerősítette, hogy e gyűjtemény ritkaságszámba megy. A gyűjtő ráadásul jóval a piaci ár alatt bocsátotta a múzeum rendelkezésére.

Vitéz Attila búcsút vett Viliminé dr. Kápolnás Mária történésztől is, akivel több könyvön is együtt dolgozott. Vitéz a könyvkészítést is befejezi.

Borítóképünkön (balról): Gaál Zsuzsanna, Vitéz Attila és Ódor János Gábor.