Képversalkotásban kellett jeleskedniük a diákoknak

Lezajlott a tizedik alkalommal meghirdetett Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny döntője a Garay János Gimnázium dísztermében ma délután.

A verseny főszervezője a szekszárdi gimnázium, azon belül Rajos Judit tanárnő volt, részt vettek a szervezésben ugyanakkor a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kollégái is, sőt ők állították össze a feladatokat és értékelték a megoldásokat.

A Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny központi témája mindig valamelyik jubiláló költő, író. Idén az 1919-ben elhunyt Ady Endre volt. A nyelvészeti ismereteket az irodalommal összekapcsolva, integrált módon próbálják megközelíteni. Szóbeli és írásbeli szövegalkotásra és a nyelvi ismeretek áttekintésére szolgálnak a feladatok. Arra törekednek minden évben, hogy az új generációhoz alkalmazkodva olyan módszerek jelenjenek meg a versenyen, melyek a fiatalok számára életközeliek.

– Az otthoni munkák közt volt egy gyűjtőmunka, mely a szorgalom mellett arról is szólt, hogy kicsit áttekintsék Ady Endre költészetét és publicisztikáját – ismertette Tancz Tünde, a PTE KPVK mesteroktatója, a zsűri elnöke. – Költői kifejezőeszközöket kerestek. De készítettek képverset is egy szabadon választható líráról, tehát a vizuális kultúra meg a modern költészet elemei is megjelentek. Retorikai ismereteiket is megcsillantották, védő- és vádbeszédet kellett alkotni, Ady költői és nyelvi stílusára vonatkozóan. Számítógépekkel történő hipertextesítés is volt, ahol költői kifejezőeszközöket kellett lábjegyzetben vagy háttéranyagként megjeleníteni.

– Leginkább azt szeretem a versenyben, hogy nagyon sok kreativitás kell hozzá – hangsúlyozta Loboda Izabella, a Garay János Gimnázium tanulója, a döntő egyik résztvevője. – Mindenféle képességet mér. Egy képvershez nyilván ügyesen kell a rajzolni is. Szóval több mindent felölel, a lexikai tudást is. Ha a tavalyi versenyre gondolok, nagyon sok csapat jön nagyon felkészülten, és ahogy elnéztem a képverseket, nagyon jó megoldások születtek.

Egyes vendégintézmények nem először képviseltették magukat ezen az országos versenyen. Ilyen a Madách Imre Gimnázium, a Németh László Gimnázium és a Szent István Gimnázium, egyaránt Budapestről. Az idei döntőben volt versenyezője a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumnak, a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumnak és a szekszárdi Garay János Gimnáziumnak is.

– Csodálatos volt ezeket a képverseket látni – értékelte az alkotásokat Tancz Tünde. – Nagyon sokszínű és sokféle megoldás született.

Tancz Tündén kívül a zsűri tagjai voltak: dr. Boronkai Dóra intézetigazgató, egyetemi docens és dr. Fekete Richárd adjunktus, ugyancsak a PTE KPVK munkatársai.

Szalai Bálint konferált, elszavalta Ady Endre A fekete zongora című költeményét is, Sándor Zsigmond pedig Wolf Péter zeneszerző Ébredj! című darabját játszotta zongorán. Ők a Garay János Gimnázium diákjai.