Kiállítana a szülővárosában

A Közjóért-díjakat, a szekszárdi önkormányzat megrendelésére minden évben Szatmári Juhos László készíti. Az idén augusztusban egyet visszakapott a műhelyéből kikerült kisplasztikák közül. Nem garanciális javításra, hanem azért, mert ez alkalommal ő is a kitüntetettek között volt. Termékeny alkotó, sokfelé láthatók köztéri munkái, Sióagárdtól Lisszabonig. Megérdemelte az elismerést.

Most a bonyhádi elhurcoltak emlékművén dolgozik. A kompozíciót várhatóan november végén fogják felavatni. A megyeszékhelyen is áll több szobra, melyek közül talán a legismertebb a Borkút. Túl a hetvenen is tele van tervekkel. Olyan kisplasztikákat készít, amelyek nagyban, szoborként is megállnák a helyüket a Remete-kápolnánál, a belvárosban vagy valamelyik körforgalom centrumában. A bronznál könnyebb és olcsóbb, de időtálló anyagokkal is kísérletezik.

Sok helyen volt már kiállítása, külföldön is, ám egy helyen még nem: a szülővárosában, Szatmárnémetiben. Szeretne a közeljövőben ott bemutatkozni egy komoly anyaggal.