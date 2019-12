Kiállítással ünnepelte születésnapját Stekly Zsuzsa

Te Deum címmel nyílt meg Stekly Zsuzsa tűzzománc-kiállítása Bonyhádon, a művelődési központban. – Most ünneplem a hatvanötödik születésnapomat. Azt gondolom, aki megéri ezt a kort, van miért hálát adnia – utalt a tárlat címére a művész. Stekly Zsuzsa elmondta, az elmúlt három évben készült munkáit, – amelyek között nem egy vallási témájú is van – láthatja a közönség december 20-ig.

– Tavaly hallottam a rádióban, hogy egy érdekvédelmi szervezet hangos Bibliát adott ki. Megkerestem őket, és kaptam egy példányt, rajta van a teljes Újszövetség. Miközben dolgoztam, ezt hallgattam, és annyira inspirált, hogy készítettem egy Jézus életét feldolgozó szériát – mesélte.

Mint kiderült, a bonyhádi kulturális intézményben nemcsak az alkotó tűzzománcai láthatók, hanem akvarelljei is. Nem ez az egyetlen meglepetés, hiszen rá jellemző módon most is a művész adott ajándékot. Az első ötven belépőnek kis ékszerrel készült Stekly Zsuzsa, emellett tombolával. Egyik képének, egy feszületet ábrázolónak az árát pedig felajánlotta a majosi templom felújításához.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere megnyitó beszédében elmondta, hogy Stekly Zsuzsa a szívében és a lelkében előkelő helyet szánt a művészetnek. A hit, a család, a szépre, a jóra való nyitottság és a közösségért végzett értékteremtés áll alkotásainak középpontjában. Utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy legújabb tűzzománcait és ugyancsak szemet gyönyörködtető akvarelljeit szülővárosában mutatja be.