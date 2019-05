Kirchné Máté Réka a kevésbé ismert helyeken is járt

Bambusztutajjal a kínai rizsföldekre címmel Kirchné Máté Réka fotóiból nyílt kiállítás szerdán a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az alkotó elmondta, hogy ez egy teljesen új anyag, amely ezzel a kiállítással debütál, a sorban pedig ez a negyvenedik tárlata.

Tavaly májusban töltött két hetet Kínában, és az ott készült fotókból kiválasztott huszonnyolc, nagyméretű képet láthatja a közönség. Mint mondta, az utazás során felkeresték a „kötelező” helyszíneket, jártak Pekingben, Hongkongban, Sziámban és megnézték a Kínai Nagy Falat is, ugyanakkor a kevésbé ismert helyekre is kíváncsiak voltak. Találkoztak a helyi kisebbségekkel és egy különleges vízi színházi előadásnak is a részesei voltak. Kirchné Máté Réka hozzátette: képeivel nem a látványosságokat szerette volna megmutatni, hanem benyomásokat, hangulatokat közvetíteni.

A június 7-ig látogatható tárlatot dr. Hegedüs Éva nyugalmazott orvos nyitotta meg, aki maga is járt a keleti országban. A megnyitón Elmauer József zongorán, Kajsza Pál harsonán játszott.