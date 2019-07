Űrkockák címmel nyílt kiállítás az Atomenergetikai Múzeumban egy jelentős történelmi eseményről megemlékezve. A tárlattal az ötven évvel ezelőtt, 1969. július 20-án történt Holdra-szállást idézik fel. A gyűjtemény érdekes darabja a Saturn V rakéta, de a kultikus City Space és a Classic Space készlet is megtekinthető. Egyes modellek 30-50 centiméteresek. A régi darabok mellett feltűnik az évforduló alkalmából kiadott NASA Apollo 11 Holdkomp is. A történelmi esemény izgalmas pillanatait is átélhetik látogatók a kiállítás megtekintésével, és fülünkbe csenghet Neil Armstrong Holdra lépéskor elhangzott híressé vált mondata: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” – írják a múzeum honlapján.

A kiállítást szeptember végéig lehet megtekinteni.