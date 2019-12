Korábban tájképeket, portrékat készített, aztán groteszkre váltott

Sütő Károly szeretni való, groteszk figurákat alkot. Grafikák, festmények, szobrok, kerámiák kerülnek ki a kezei közül. Csak egyvalamihez nem ért: a pénzkereséshez. Szekszárdi kiállításának megnyitásakor beszélgettünk vele.

– Mi ad ihletet? Hogyan születnek ezek az elvont művek?

– A szürreális alkotások fő ihletője a reális világ, a természet – állítja kissé meghökkentő módon Sütő Károly szekszárdi képzőművész. – Ha járom az erdőt, bizonyos formák, fények, árnyak, hangok, neszek összegyűlnek, és képpé rendeződnek bennem. Ugyanúgy kezdtem, mint mások: másoltam a tájat, az embereket. Tájképeket, portrékat készítettem, de az nem elégített ki. Amikor hozzátettem a saját gondolataimat, akkor éreztem, hogy na, ez az enyém. Csak az enyém. Ekkor válik valaki egyedi alkotóvá. Amikor a látogató bemegy egy csoportos kiállításra, és messziről kiböki, hogy ez a Sütő Karcsi képe.

– Szóval így kezdődött?

– Nem, korábban. Már óvodában én rajzoltam a csoporttársaim jeleit. Kisgyerekként sokszor átjártam a papám szomszédjában dolgozó fazekashoz. Edényeket és szobrokat is csinált. Adott papírt, hogy rajzoljak, adott egy kis agyagot, és biztatott, ügyesnek talált. Később tanultam a képzőművészetin is, csak nem fejeztem be. A tehetséget viszont éreztem magamban, s a visszajelzések is ezt igazolták.

– Megérkezett a siker?

– Anyagilag semmiképp, mert amihez valamennyire értek, abból nem tudok profitálni. Az üzletelés nem az én világom. De néha mégiscsak kell pénzt keresni, ami miatt háttérbe szorul a művészet; nincs módom kellőképpen elmélyedni benne. Na, de lehet, hogy ezer év sem lenne elég a teljes kibontakozáshoz. Nálam nem alkotói válság, hanem alkotói túltengés van. Még be se fejezem egy ötlet megfogalmazását, már jön a következő, s megint egy, megint más… Ez is lehet az alkotás gátja, nemcsak az ötlettelenség.