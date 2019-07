Körúton járt az egyesített népdalkör

Öt Tolna megyei település egyesítette székely népdalköreit néhány éve, így Tevel, Nagymányok, Kisdorog, Kakasd és Kéty hagyományőrzői hetven fővel állnak színpadra. Falkai Gyuláné Jakab Éva művészeti irányítása mellett nagy sikereket értek el Tolna megye legrangosabb eseményein.

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Erős Pál, a teveli székely kör vezetője arról számolt be, hogy a jubileum alkalmával a hetven fős kórus felkereste a bukovinai székelyek Déván, Csernakeresztúron, Marosludason élő rokonait, a tagegyesületeket, a bukovinai székelyek születési helyét, Madéfalvát és részt vett az Ezer Székely Leány Napja rendezvényen Csíkszeredán. A főtéren két alkalommal is fellépett az együttes.

Az Egyesített Bukovinai Székely Népdalkör repertoárján a világi énekeken kívül magyar népénekek is szerepelnek. Erős Páltól megtudtuk azt is, hogy nem csupán ezekkel a ritkaságszámba menő dalokkal, de népviseleti öltözékükkel is rendre nagy sikert arattak.