Kovács Gergő álma megvalósul

Jótékonysági koncertet ad decemberben Kovács Gergő énekes, és annak bevételét a Tolna Megyei Balassa János Kórház betegápolási alapítványának ajánlotta fel. Az előadásra néhány hét alatt minden jegy elkelt.

Tartalmas, fellépésekkel teli esztendőt tudhat maga mögött Kovács Gergő, és persze még nincs is vége az évnek.

– Idén sokkal több műsorom volt új helyszínen, mint tavaly – mondta az énekes –, és több új szakmai kapcsolatot is sikerült kiépítenem, amiket szeretnék a jövőben kamatoztatni. Nem tudnék kiemelni egyetlen helyszínt sem, hogy miért volt jó vagy sikeres a műsorom. Minden helyszínnek megvan a saját varázsa, adottsága és hangulata, legyen akár egy kis falu vagy egy nagyváros. Úgy gondolom, csak úgy lehet sikeres egy előadás, ha megvan a harmónia az előadó és a hallgatóság között.

Gergő elárulta, december 13-án karácsonyi jótékonysági koncertet ad Szekszárdon. – Régi nagy álmom volt már, hogy a Művészetek Házában egyszer egy saját koncertet tarthassak. Véleményem szerint Szekszárd egyik legszebb történelmi épületéről van szó, ahol már többször volt szerencsém énekelni gyermekként. Ennek a karácsonyi repertoárnak egy része már évek óta műsoron volt Szekszárdon és több környező településen is, viszont idén érett össze annyira ez a műsor, hogy úgy éreztem, be merem vállalni saját önálló koncertként, a Művészetek Házában is. Külön hálás vagyok és köszönöm két gyermekkori barátomnak és zenésztársamnak, Málinger Anitának, aki énekel, valamint Prantner Tamásnak, aki zongorajátékkal működik közre a műsorban. A koncerten javarészt ismert és közkedvelt karácsonyi slágerek hangoznak majd el, de néhány hozzánk lelkileg közel álló, nem karácsonyi dal is felcsendül, amelyeket reményeim szerint szintén szívesen fogad majd a közönség. Az előadásra néhány hét alatt minden jegy elkelt, a koncert nettó bevételét pedig a megyei kórház B. J. Betegápolásért Alapítványa javára fordítjuk, s ezzel az alapítványon keresztül a beteg embertársainkon segíthetünk.

Gergő kis kora óta énekel, már sikereket ért el, ezért kíváncsiak voltunk, ő foglalkozik-e feltörekvő tehetségekkel.

– Ennyi idő alatt nyilván változásokon mentem keresztül, mindenféle téren – mondta –, de azt gondolom, hogy szakmailag mindig jó és segítő kezek között voltam. Valószínű ezért is fordulhatott már elő az, hogy akik ezt megérezték, megkerestek és tanácsot kértek tőlem nálam sokkal fiatalabbak, kezdők, zenei pályára lépők. Természetesen szívesen segítettem nekik és biztattam őket, hogy menjenek tovább ezen az úton és hozzanak ki magukból mindent, amit úgy éreznek, hogy bennük rejlik.