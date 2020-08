Kulturális hidat teremt a fesztivál a települések között

Elkezdődtek Pakson a Nemzetközi Fúvós Napok, amelynek idén kibővült a programja. Nemcsak Pakson, hanem összesen hat településen várják a zenekedvelőket.

Zenés istentisztelet és koncert volt a Nemzetközi Fúvós Napok első programja vasárnap a paksi református templomban a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvós Együttese fellépésével, illetve a madocsai művelődési házban nyílt fotókiállítás helyi amatőr alkotók, illetve Geiger György Kossuth-díjas trombitaművész képeiből. A hét végéig tartó rendezvény megnyitóját hétfőn este tartották a Duna-korzó Hajószínpadán. Itt a Készenléti Rendőrség Zenekara lépett fel Szalóky Béla rendőr ezredes és Medveczky Ádám Kossuth- és Prima Primissima Díjas karmester vezényletével. – Történelmi jelentőségű volt a koncert, hiszen Medveczky Ádám korábban még egyszer sem dirigálta hazánk legnépesebb hazai rendőregyüttesét – mondta Kovács Zalán László tubaművész, fesztiváligazgató.

Arról is beszélt, hogy 2018-ban indult a fesztivál, amelyre idén több helyszínen várják a zenekedvelőket. Pakson kívül Madocsán, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben és Tolnán, illetve Kalocsán lesznek programok. – Szeretnénk kulturális hidat teremteni a települések között, miként a Paks és Kalocsa között épülő Duna-híd is hozzájárul ahhoz, hogy a térség egy nagy egységgé váljon – hangsúlyozta a fesztiváligazgató.

Kedden 18 órától Atyimó Ferenc tubaművész ad koncertet Pakson, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében Sas Dániel zongoraművész közreműködésével. Madocsán az Ifjúsági Házban a település néprajzáról szóló előadássorozat első részére várják az érdeklődőket 16 órától, majd népdalokat lehet tanulni Császárné Borzavári Rózával. A tolnai Nagyboldogasszony templomban 18 órától Bach, Mozart, Schumann és Gaubert művei csendülnek fel Scheuring Kata, Junior Prima Díjas fuvolaművész és Ana Granik, horvát zongoraművész tolmácsolásában.

Kovács Zalán László vezetésével idén is megrendezik Pakson a tubatábort, amelyből a fesztivál kinőtte magát. Emellett Kalocsán harsona kurzus lesz Veér Mátyás irányításával, míg Madocsán a népzene iránt érdeklődők táboroznak Császárné Borzavári Róza vezetésével.

Szerdán a dunaszentgyörgyi református templomban Bazsinka József, Liszt-díjas tubaművész lép fel Ana Granik, valamint Kovács Zalán László, Takács Tibor és Koppány Zsolt tubaművészek közreműködésével.

Csütörtökön Kalocsán Veér Mátyás és Kiss Zoltán harsonaművészek adnak koncertet a japán Souhei Yamagami zongorművésszel, míg Gerjenben Mészáros János Eleket és a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttest hallhatja a közönség.

Pénteken este Madocsán táncház és folkkocsma lesz, majd másnap hangszerbemutató és a Brass is the Five rézfúvós kvintett gyermekműsora. Dunaszentgyörgyön szombaton szintén a gyerekeket várják a Gardrób Művészeti Csoport interaktív mesemondó előadására. A tubatábor zárókoncertjét szombaton a paksi evangélikus templomban tartják. A fesztivál zárása Kalocsán lesz.

Sokszínű rendezvény lesz Kovács Zalán László tubaművész, fesztiváligazgató elmondta, hogy jelentős szakmai esemény a fesztivál, a magyar fúvószenekarok pedig nemzetközileg is kimagaslóak. Ugyanakkor igazi fesztiválhangulat megteremtésére törekednek, gyerekprogramokkal is várják a családokat. Több szempontból is sokszínű a rendezvény, hiszen több műfaj képviselteti magát, így a klasszikus zene, a jazz, az egyházi zene és a népzene is, illetve a kis formációktól kezdve a nagy zenekarokig többféle csoport szórakoztatja a közönséget.

Borítókép: Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár mondott nyitóbeszédet