Kumiszt ízlelt a mongol pusztán

A világ végétől nem messze, a Bajkál-tó közepén található Olhon szigete, a híres Sámán-sziklával. A monda szerint ezen a helyen Dzsingisz kán is meghajolt nyugat felé vonulva. Garamvölgyi István, szekszárdi világutazó is lenyűgözőnek tartotta ezt a természeti képződményt, amiképpen magát a kristálytiszta vizű tavat is, mely a világörökség része.

Élményeiről hétfőn két előadást is tartott a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Az orosz Távol-Keleten járva Mongóliába is átrándult, először is Ulánbátorba. A főváros mondhatni metropolisz, toronyházakkal és közlekedési dugókkal. A vidék látképét viszont a végeláthatatlan füves pusztaság és a tömérdek jurta határozza meg. Mongóliában nagy becsben tartják Dzsingisz kán emlékét, minden róla van elnevezve.

Garamvölgyi István a vendégszerető helybelieknél megkóstolta a kumiszt is. Az erjedt kancatejről az volt a véleménye, hogy a mai magyar ízlés számára olyan ital, mely készítése kezdetén még nem jó, a végén pedig már nem jó… A másik különlegesség, a sós tejes tea barátságosabb.

Borítóképünkön: Garamvölgyi István a megyei múzeumban