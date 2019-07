Laki Erzsébet jubileumi kiállítása nyílt meg

Laki Erzsébet festményeiből nyílt kiállítás a tolnai Both cukrászda galériájában, a Közösség Kultúra Közhasznú Egyesület kiállítássorozatának újabb felvonásaként. A tárlatnyitón Verseghy Ferenc, az egyesület elnöke elmondta, tulajdonképpen jubileumi kiállításról van szó, mivel Laki Erzsébet immár tizedik alkalommal mutatja be műveit az egyesület keretein belül. Mint fogalmazott, az alkotó nagy léptekkel halad, mérföldekkel előrébb tart a kezdetekhez képest, és a tájképek után már csodás figurális alkotásokat is készít.

Laki Erzsébet 2000-ben kezdett festeni, ez a 27. önálló kiállítása. A most bemutatott alkotásai között van olyan is, ami a kezdet kezdetén készült. A tárlatnyitón Verseghy Ferenc mellett közreműködött Horváth Éva (vers), illetve Lóki Hanna és Steinbach Luca (ének).