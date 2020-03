László Boldizsár bel cantóval biztat az otthonmaradásra

„Vírusirtás, vírusirtás! Mondd, mennyit érsz, ha folyton az utcán kószálsz?” Aki ismeri Puccini Turandot című operáját, azon belül a Nessun Dorma áriát, akár dúdolhatja is magában a dallamot, hozzágondolva a fentebb idézett első sorokat. Az eredeti szöveg természetesen másképp fest magyarul, ám László Boldizsár operaénekes mert nagyot álmodni.

– Azt tapasztaltam, hogy bár felelős személyek kérik a lakosságot, főleg az idős korúakat az otthonmaradásra, mégis sokan kimennek a közterekre, utcákra – mondta a gyermekéveit Paks mellett töltő művész, aki jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese. – Ezeket az embereket több oldalról kell megközelíteni a meggyőzés különböző eszközeivel. Például akár az opera műfajával.

László Boldizsár arra jutott, hogy akad egy-két olyan klasszikus dallam, melyet még az operát messze elkerülő személy is ismer. A Nessun dorma ezek közé tartozik. Felhívta Éger László barátját, aki dalszövegíró. A téma ugyebár – sajnos – adja magát: lehetőleg senki se hagyja el házát, lakását.

– A szöveg egy nap alatt megszületett, ugyancsak egy nap alatt felénekeltem az áriát, majd elektronikus úton elküldtem másik barátomnak, Keresztes Zoltán zeneszerző-hangszerelő-hangtechnikusnak. Hihetetlen, de igaz, Zoltán Vuhanban lakik, ottani egyetlen magyarként, kínai barátnőjével együtt, immár tizenharmadik hete él bezárkózva kilencedik emeleti lakásában… Miután a keverés megtörtént, otthon felvettem a kliphez szükséges videót.

Így tehát a közönség nemcsak művészi élményben részesül László Boldizsár – Pavarottit idéző – úgynevezett Karanténáriáját hallgatva, hanem Éger László ironikus szövegét hallva és olvasva újabb biztatást kap az otthonmaradásra, valamint betekinthet a komikusi énjét is megcsillantó előadó újszegedi otthonába.

Egyébként ezekben a napokban az alapélelmiszereket időben és gondosan begyűjtő László Boldizsár sem hagyja el házát, legfeljebb ha a gyógyszertárba kell mennie.

– Hogyan is nézne ki? – jegyezte meg félmosollyal. – Készítek egy ilyen klipet, és éppen én mászkálok el otthonról? Kizárt.

Formatervezett

László Boldizsár szülei manapság is Paks mellett laknak. Ugyanitt él húga is. – Amikor a klipet leforgattam, édesanyám már túl volt az utolsó, dunafödvári piacozáson – engedett betekintést családjának életébe a művész. – Ugyanis azt a sajtot árulta, amit húgom készít, Kati Világa fantázianévvel. Van a város közelében egy farmja, ahol úgy tizenöt tehenet tart. A járványveszély miatt már csak házhoz szállítással értékesít. Édesanyám elkészíti a sajtcsomagokat, azokat a kert kapujára helyezi, húgom pedig odamegy és a kocsiba teszi. Szerencsére van most is rendelés, remélem, nem utolsó sorban azért is, mert jómagam is besegítettem. Ha nem is a sajtgyártásba, de a termékek internetes formatervezésébe.