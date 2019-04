Lovat karcoltak a korsó hasára

Egyik jelentős újdonság az volt, hogy sikerült az egykori vár, erődített bencés kolostor maradványait is feltárni – kezdte összegzését dr. Vizi Márta. – A várról így nemcsak az írott források alapján beszélhetünk, hanem megtaláltuk az erősség falait, bár már jórészt csak alapfalak formájában.

A vár története nem elválasztható a bencés apátság történetétől. Hiszen az I. Béla király által 1061-ben alapított apátságot körülbelül a 14. század végén megerősítik az építőmesterek. Minden bizonnyal ekkortájt vették körül az apátsági templomot falakkal. A 15. század végén történhetett meg a vár területének bővítése. A domb még feltehetőleg szabadon álló részét kerítették el, a domb nyugati szélén épült fel ez a fal.

– Ennek a bővítésnek a falmaradványait a mai szökőkút vonalától nyugatra tártuk fel – folytatta a főmuzeológus. – A fal előtt, attól nyugatra egy további sáncárok maradványait figyeltük meg. A vár árka az idők folyamán, feltehetőleg a hódoltságkor végén feltöltődött. A betöltésben számos lelet, főként kerámia volt. Az edény erőteljesen domborodó hasának felső részén egy ló bekarcolt rajzát fedeztük fel.

A korsó a hódoltság korának vége felé kerülhetett a szemétbe. A korsó felületét, nyakát borító, úgynevezett sikálással keletkezett, halvány, függőleges minta a hódoltságkor végére keltezhető. A sikálást kemény tárggyal, kaviccsal végezték a még nyers edényfelületen. A korsó nyakán függőleges sávokat hagyott a sikálás. A lovat ebbe a fényes felületbe karcolták bele, a már kiégetett felületbe.

Leletleírás

Ami előkerült a sáncárokból, az voltaképpen nem más, mint egy kancsó felső részének töredéke. Sötétszürke agyagból készült, homokkal, csillámmal soványított, felülete vörösre égett. Szája kerek, egyenes, felül legömbölyített peremmel. A perem egy centiméter szélességű, amelyen egy enyhe horony fut körbe. A perem alsó széle megvastagított. A perem alól indult az ovális átmetszetű fül, ami már korábban letörött. A perem alól tölcséresen szűkül a nyak, majd erőteljesen szélesedik. A has gömbös lehetett, csak egy töredék maradt belőle. Ezen a darabon egy bekarcolt lóábrázolást láthatunk. A ló hátrafordítja fejét, szája nyitott. A testén szíjazatok vannak. Mellső lábából csak a combrész maradt meg, hátsó része is hiányos az edény töredékessége miatt. A ló rajzából a far hiányzik, hátsó lábaiból a pata látszik. A farok a háta felett felcsapva szabályos levélmotívumot formáz.