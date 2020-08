Madocsa népzenei hagyományait adták át a tábor résztvevőinek

Népzenei kurzust tartottak az elmúlt napokban Madocsán. A program a Nemzetközi Fúvós Napok rendezvénysorozatához kapcsolódott, melynek nulladik napján kiállítás is nyílt a faluban.

A népzenével kapcsolódik Madocsa a Nemzetközi Fúvós Napok programjaihoz, amelynek egyik kurzusaként megszervezték az I. Földesi János Népzenei Tábort Császárné Borzavári Róza vezetésével. Elmondta, hogy nagy örömére sokan jelentkeztek, több mint harminc résztvevője volt a tábornak, zömében gyerekek – nagyobb óvodások és kisiskolások –, de felnőttek is csatlakoztak. A helyiek mellett bölcskei, paksi és pusztahencsei táborozók gyarapították tudásukat a héten. A hangszerek közül pásztorfurulyán, citerán, hegedűn és brácsán gyakoroltak, illetve énekből zajlottak műhelyfoglalkozások. Császárné Borzavári Róza hozzátette, hogy a helyi népzenei hagyományokhoz híven kizárólag madocsai népdalokat tanultak a kurzus során. De persze játékra is jutott idő.

Délutánonként a tábor nyitott programjait bárki felkereshette. Minden nap volt lehetőség népdaltanulásra, illetve előadásokat tartottak különböző témákban. Magyar István a madocsai népnyelv „ö”-ző nyelvjárását, a falu tájszavait mutatta be. Kuti Jana segítségével a madocsai viseletet lehetett megismerni, míg Császár Dominik a dunántúli pásztorvilágról, betyárvilágról beszélt „Békulcsolom öt-hat féle” című előadásában. Császárné Borzavári Róza a madocsai dallamanyagban fellelhető népzenei stílusrétegeket ismertette. A pénteki táborzáró program szintén nyitott volt, ahol a növendékek és tanáraik adtak ízelítőt a héten tanultakból. Este a Selyöm zenekar kíséretével táncházba és folkkocsmába várják az érdeklődőket. Szombaton délelőtt a gyerekeké a művelődési ház moziterme, ugyanis a Brass in the Five nevű rézfúvós kvintett Mese a Rézhegyen túlról címmel tart hangszerbemutatót.

Madocsa már a Nemzetközi Fúvós Napok nyitányán szerepet kapott, hiszen a nulladik napon fotókiállítás nyílt a művelődési házban. A felhívásra nyolc helyi amatőr alkotó – Englert Rebeka, Dömötörné Göttinger Eszter, Noszmüller Melinda, Országné Krausz Diána, ifjabb Szili László, Tóth András, Tarczal János és Vaszkó Zsolt küldött be képeket, valamint mutatta meg szélesebb körben, hogy a fényképezőgép objektívén keresztül milyennek látja a világot. A zenei élettel Geiger György Kossuth-díjas trombitaművész személye jelenti a kapcsolatot, aki a helyi fotósok mellett szintén kiállította fényképeit a tárlaton. A zene révén a világ számos pontjára eljutott, a fotók egy része az utazások emlékeit örökíti meg, de sok felvétel látható a lakóhelyéről, Soroksárról és a háza mellett folyó Dunáról is. Geiger György szerteágazó egyéniségét jelzi, hogy írással is foglalkozik, ezekből a megnyitón Maros Éva Liszt-díjas hárfaművésszel közösen adott ízelítőt.

Hidat képez a rendezvénysorozat

A Nemzetközi Fúvós Napok többi helyszínén szintén lesznek még programok. Szombaton Dunaszentgyörgyön a Gardrób Művészeti Csoport ad gyerekműsort, a paksi evangélikus templomban pedig a tubatábor zárókoncertjét tartják a növendékek és tanáraik, valamint Paks Város Vegyeskara közreműködésével.

Ahogy azt Kovács Zalán László fesztiváligazgató elmondta, a Nemzetközi Fúvós Napok célja, hogy kulturális hidat teremtsen a térség települései között. Ám nemcsak a Duna innenső felén található helységeket vonták be, hanem a folyó túloldalára tekintve Kalocsát is, amelyet a jövőben a szó fizikai értelmében is híd köt össze a paksi térséggel.