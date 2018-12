Magasból érkezett a Mikulás

Új kiállítás nyílt a héten az Atomenergetikai Múzeumban.

Egész nap adventi hangulattal várták a gyerekeket az Atomenergetikai Múzeumban. Enyedi Bernadett igazgató elmondta, hogy délelőtt a város általános iskoláiból érkeztek alsósok, illetve a szekszárdi gyermekotthonból is fogadtak gyerekeket, délután pedig a családoké volt a terep. A nap folyamán több száz gyermek fordult meg a múzeumban, ahol nemcsak a belső terekben, hanem kültéren is sok-sok érdekességgel készültek számukra. Láthattak például fénnyel kapcsolatos kísérleteket, megtekinthették az atomerőmű létesítményi tűzoltóinak autóit és más biztonságtechnikai járműveket, sőt, a Mikulás is megérkezett a gyerekekhez. De nem akárhogyan! Az emelőkosaras járműről ereszkedett le a magasból.

Új kiállítás is nyílt a múzeumban. A tárlat a játékkonzolok történetébe enged betekintést. Vácziné Terike jóvoltából pedig az atomerőmű üzemterületének mézeskalács mását is megtekinthették az érdeklődők. A részletgazdag alkotás nemcsak a létesítmény főbb épületeit, hanem a dolgozókat és a parkoló autókat is megörökíti.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS