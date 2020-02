Maradandóság iránti vágy van bennünk

Az alkotó emberek reménykednek a maradandóságban. Művészek, cégalapítók, kisiparosok, borászok, sportolók, közéleti személyiségek bíznak abban, hogy emlékezni fog rájuk az utókor.

Akik létrehoznak valamit, szeretnék, ha fenn maradna a nevük, a művük. Korosodva minden kreatív ember gondolkodni kezd ennek mikéntjén.

A 92 éves kölesdi vállalkozó, Stengeli Andrásné közreadta az élettörténetét, Hogy ne menjen feledésbe! – címmel. Elolvasható a kötetben, hogy mi mindent tett a településért, és azért, hogy a kuláknak minősített, nincstelenségbe taszított családja visszakaphassa egykori javait, önbecsülését.

A szobrászok érccel, kővel dolgoznak. Számukra – ha közterületi alkotásaik is vannak – a maradandóság adott. De a kisplasztikák is az életmű részei! Szatmári Juhos László – a szekszárdi Borkút és más művek készítője – hiányolja a helyi közgyűjteményt. Vélhetően ez az egyetlen megyeszékhely, ahol nincs állandó képzőművészeti kiállítás. Pedig hely is lenne rá – például a Vármegyeháza, ha kiköltözik a levéltár –, és anyag is van bőven. Tehetséges képzőművészek voltak is, vannak is ebben a városban, ebben a megyében.

A kismesterek tevékenysége is figyelmet érdemlő. Petrits József nem várt másra, létrehozta két fiával, a generációk óta mézeskalács-készítéssel és viaszgyertya-öntéssel foglalkozó család munkásságát bemutató múzeumot. Eszközök, termékek, bizonyítványok, fényképek láthatók a szekszárdi kiállítóhelyen. A 2003-as megnyitás óta közel 110 ezren keresték fel a tárlatot; voltak látogatók minden lakott kontinensről, Kanadától Ausztráliáig.

Sokan nyernek serlegeket, okleveleket különféle versenyeken, s szeretnék, ha azokat megőrizné az utókor. Így vannak ezzel a borászok is. Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere azt mondja: a Garay-pincében lenne is egy alkalmas hely, ahol a régi borászati eszközöket, borrendi ruhákat, dokumentumokat, díjakat bemutathatnák. Más borvidékeken is van hasonló kiállítás.