Marokkóban álmodta, Budapesten bemutatta képeit

Marokkóban álmodtam címmel nyílt kiállítása Németh Kata szekszárdi festőnek Budapesten, a Hotel Benczúr Munkácsy Termében. A tárlatot H. E. madam Karima Kabbaj, Marokkó nagykövete ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A megnyitón elmondta, a festmények híven tükrözik Marokkó hangulatát, a táj szépségét, az emberek mindennapjait. Büszke a hazájára, ezért nagy örömmel vette, hogy a szekszárdi festő a vásznon is megörökíti és a közönséggel is megosztja ezeket az értékeket.

Németh Kata elárulta, többször járt már Marokkóban, és lenyűgözte az ország. Nemcsak a táj szépsége, hanem az a különleges csillogás is, ami az ott élők szemében mindig jelen van. A szerény körülmények között élők is megtalálják az élet szépségeit. Ebből szeretett volna egy darabot visszaadni a most kiállított festményeivel.

Bézi Péter, a Fiatal Művészek Galériájának elnöke, a kiállítás szervezője elmondta, ez egy kettős ünnep volt, hiszen a tárlat megnyitóját követően megalakult a Marokkói Magyar Társaság, amelynek célja a két ország kapcsolatának szorosabbra fűzése a kultúra, a sport és művészetek terén egyaránt. A tervek között szerepel egyebek mellett egy fotókönyv kiadása, valamint az is, hogy marokkói alkotókat hívnak meg Magyarországra, a magyar alkotók pedig az afrikai országban vendégeskednek majd.

H. E. madam Karima Kabbaj nagykövet hozzátette, a társaság megalakulása és a tárlat arról árulkodik, hogy a hatvanéves magyar–marokkói diplomáciai kapcsolat immár nemcsak hivatalossá vált, de barátsággá is mélyült.