Mártonfai Dénes képei láthatók az Amaryllisban

A We love Szekszárd program részeként Amaryllis Art Cafe címmel indított sorozatot az Amaryllis étterem, ahol ezúttal fotóriporter kollégánk, Mártonfai Dénes képeiből nyílt kiállítás.

Az Őcsény Nemzetközi Szakmai Ballontalálkozó című tárlat keddi megnyitóján Gellér István, az étterem pr-munkatársa köszöntötte a megjelenteket, nem véletlenül, hiszen a képek elkészültében ő is szerepet vállalt, méghozzá pilótaként. Elmondta, hogy Mártonfai Dénes kereste meg őt azzal, hogy légi felvételeket szeretne készíteni. Ez a munkakapcsolat vált idővel barátsággá, kollégánk pedig a repülések alkalmával a félelmét is fokozatosan leküzdötte. Gellér István kiemelte, hogy nemcsak a nagyszerű fotókért, hanem ezért is kijár neki a tisztelet. A sorozat pedig számára a legkedvesebb az eddigi tárlatok közül, hiszen a saját hobbija is benne van.

Mártonfai Dénes a megnyitón elismerte, hogy a repülés valóban nem a kedvence, de a fotózás iránti elkötelezettsége segített ezen átlendülni, és a közös munka során megszerette ezt a tevékenységet. A kiállított képek az elmúlt két évben rendezett őcsényi hőlégballon találkozókon készültek, a megnyitót pedig az idei program kezdetére időzítették. Kollégánk arról is beszélt, hogy a szerencse, az időjárás és a pilóták rutinja szükséges ehhez a komoly technikai sporthoz. A hőlégballonozás során a légi és a földi személyzet precíz, összehangolt csapatmunkát végez, ez tetszett meg neki, ezért kezdte el fotózni őket. Hozzátette, hogy a szokványos hőlégballonos képeket szándékosan kerülte, inkább az emberi erőfeszítést szerette volna megmutatni a fotókkal.

A sorozat egy része már Budapesten is bemutatkozott a Sajtófotó kiállításon, az Amaryllis étteremben pedig egy hónapig lesz látható.