Márványt utánzó mintára festették a Mózes-táblát

A Bonyhádról származó, fából készült Mózes-tábla 1987-ben vásárlással került a Wosinsky Mór Megyei Múzeum tulajdonába. Állapota kifejezetten jónak mondható, a tárgy valószínűleg a huszadik század első felében készült. Újszerűen ható, márványutánzatú festéséből és a fekete színű héber betűk ugyancsak ép állapotából későbbi újrafestésre következtethetünk.

– A kettős kőtábla a Dávid-csillaghoz vagy a menórához hasonlóan egyike a legősibb zsidó vallási jelképeknek – mondta el lapunknak Hendrik Dávid, az intézmény történész-muzeológusa, a műtárggyal kapcsolatos tudnivalók összegzője. – A Biblia szerint Mózes a Szináj-hegyéről az Istentől kapott parancsolatokat tartalmazó két kőtáblával tért vissza népéhez. A kettős kőtáblát így a zsidó vallásos gondolkodás, majd később a keresztény teológia is a közvetlenül Istentől eredő, megkérdőjelezhetetlen és megmásíthatatlan vallási és morális parancsolatok, előírások szimbólumának tekintette.

– Az Újkortörténeti Tárgyi Gyűjteményben található műtárgyunk – folytatta a történész – is a zsidó liturgiai térben megszokott formátumban ábrázolt kettős kőtábla, rajta a héber abc első 10 betűjével. Mivel a héber betűknek számértéke is van, ezért ezek itt a parancsolatok sorszámát jelzik, ahogy az a keresztény ábrázolásokon római számokkal szokásos. Ez a legrövidebb verzió. A reprezentatív helyeken többnyire az első szavakat írják ki, a parancsolatok rövidítéseként, és a mellékelt képekről kiderül, hogy az egykori bonyhádi ortodox és neológ zsinagóga frigyszekrénye fölött is olyanok voltak. Ez tehát valószínűleg egy kisebb, esetleg téli imaterem, vagy iskolai frigyszekrény tetejéről származhat.

Hendrik Dávid a bonyhádi zsidóság két évszázados történelmének főbb állomásait is összefoglalta. Ez a népcsoport jelentős szerepet játszott a település életében: a hitközség két zsinagógával, izraelita iskolával, rituális fürdővel, kegyes alapítvánnyal, különféle egyesületekkel és saját újsággal is rendelkezett. A völgységi, azon belül a bonyhádi zsidóság első említésével az 1741. évi megyei összeírásban találkozunk. Bonyhádon ekkor négy zsidó háztartást találtak az összeírók. 1746-ban már 13 zsidó család élt Bonyhádon, 1752-ben pedig 31. 1775-ben már 414 zsidó lakott a településen. A 414 lakos 72 családba tartozott és döntő többségük kereskedelemmel és kézművességgel foglalkozott.

Mivel a pécsi püspök a zsidókat nem engedte Baranyában letelepedni, ezért Bonyhád lett a dél-dunántúli zsidó kereskedők meghatározó centruma. A családok harmada a Perczeléktől bérelt lakást, ugyanis a hatályos törvények értelmében – a középkori állapotokhoz hasonlóan – zsidók ekkor még nem rendelkezhettek sem városi ingatlannal, sem földbirtokkal. A 18. század második felében a helyi földbirtokos családok a gazdasági érdekeket is szem előtt tartva támogatták az askenázi zsidóság betelepedését Cseh- és Morvaországból, Sziléziából, valamint az ország és a megye más területeiről.

A zsidó hitközség 1826-ban már 1662 főt számlált és a közösség növekedése tovább folytatódott a következő évtizedekben is. A 19. század második felében ugyanakkor megindult a zsidóság nagyvárosokba történő áramlása és letelepedése.

A Bonyhádon maradt zsidóság többsége 1868 után a neológ irányzat híve lett, csak néhány család tartott ki az ortodoxia mellett.

Az 1944-es deportálások előtti utolsó népszámlálás (1941-ben) még 1159 zsidó lakost talált a városban. A holokauszt borzalmait a bonyhádi zsidóság többsége nem élte túl, ám a második világháború után a visszatért túlélőkkel mégis újjászerveződött a hitközség. Az 1950-es években azonban a túlélők jelentős része kivándorolt Izraelbe, 1956 után pedig gyakorlatilag megszűnt a bonyhádi zsidó közösség. Napjainkban mindössze néhány zsidó származású személy él a településen.