Második díjat érdemelt Vincze Bálint

Több mint kilencezer fényképet neveztek a moszkvai nemzetközi versenyre.

Rangos díjban részesült Vincze Bálint paksi természetfotós. Az Arany Teknős nemzetközi verseny mikrokozmosz kategóriájában második díjat érdemelt Esti mese című képével. Az ezért járó elismerést nemrégiben vette át Moszkvában, ahol ki is állították a fotót. Elmondta, hogy több művészeti ág is bemutatkozott a fesztiválon, és a főváros után hamarosan Szentpéterváron is látható lesz a díjazott művekből álló tárlat.

Az idei versenyre száztíz ország 2357 fotósa nevezett 9090 képpel.

Vincze Bálint fotója a Geresdi-dombságon készült, és egy bábjából éppen kikelő óriás énekes kabócát ábrázol. A természetfotós elmondta, hogy pár éve kezdte fényképezni ezeket a rovarokat.

Tavaly örökítette meg a fotón látható jelenetet, amely közel negyedórán át tartott. Ez idő alatt lámpával világította meg az állatot, a fény pedig más rovarokat is odavonzott.

Az óriás énekes kabóca a legnagyobb termetű kabócánk, mérete három-négy centiméter között változik. Általában a dunántúli erdőkben a fák lombkorona szintjében tartózkodik.