Második helyen végzett az országos pályázaton Ricsi

Ács Ricsi második helyezést ért el a Janikovszky Éva meseíró pályázaton. Írása címe: A múlt nyomában.

„Két évvel ezelőtt a magyar tanító nénije megkérdezte Attilát, benevezne-e az országos meseíró versenyre. Ezúton is hálásak vagyunk a tanárnőnek, mert nemhogy csak benevezett Attilám, hanem egy különdíjat is elhozott a „Velem is történt valami” című meséjével. Azóta is sokat emlegetjük, hogy honnan indult az a mese, és végül mi lett belőle” – írja Ácsné Hoffmann Rita. Ács Attila Ács Ricsi ikertestvére, és mint azt az édesanyától megtudjuk, az akkori sikernek Richárd testvérével és anyukájával együtt örült, s Attila sikere meghozta az ő kedvét is. – Hát, ki ne szeretne egy igazgatói dicséretet magának? – mondta.

– Emlékszem azonnal el is kezdte diktálni nekem a meséjét, és már a kezdés is hajmeresztőnek tűnt: volt két gyerek, s egész nap csak pötyögtek a tableten… Ebből mi lesz? – gondoltam. Aztán hosszan folytattuk, ő mondta, én írtam, majd kifogyott az ötletekből. És egy évig várt az ihletre. Nem kapkodja el a dolgokat – összegzi az indulást Ácsné Hoffmann Rita.

A tavalyi pályázatra így aztán megint csak Attila küldött be egy remek mesét a szeretetről, amely „csak” az anyukája szívében lett díjazott. De ekkor kapott lendületet Richárd. A mese elkészült, és azon a bizonyos Janikovszky Éváról elnevezett meseíró pályázaton Ricsi második helyezett lett.

A múlt nyomában című írás története több idősíkon fut. A főszereplők a nagyszülőkhöz utaznak két hétre a nyári szünetben, majd a szénapadláson találnak egy titkos ládát, amelyből erős fény árad. A ládikó fénye ismeretlen világba, a nagyszülők idejénél is korábbi időbe, a múltba repíti a főhősöket, akik múltbéli fiúkkal találkoznak. Egykori és mai gyerekek kölcsönösen csodálják egymás tárgyait, szokásait, megtanítják egymást a saját játékaikra. A két mai fiúnak egyébként nagyon megtetszik a vidéki élet, így talán nem meglepő, de egész nyáron ott maradnak a nagyszülőknél.