Megidézték a régi falusi bálok hangulatát

Harmadik alkalommal tartotta meg Népviseletes bálját a Pántlika Néptánc Együttes a Tamási Művelődési Központban. A zenés, táncos mulatságon csak a Kárpát-medence valamely tájegységének, nemzetiségének vagy kisebbségének népviseletébe öltözve lehetett részt venni. Berkesné Imre Erika, az együttes vezetője elmondta, első alkalommal fennállásuk 15 éves jubileuma alkalmából – 2018-ban – szervezték meg a bált. A céljuk az volt, hogy megidézzék a régi falusi mulatságok hangulatát. Olyan jól sikerült ez az alkalom, hogy tavaly és idén is megismételték.

Most szombaton mintegy 160 résztvevő rophatta a Csurgó zenekar muzsikájára, és amint rákezdtek a zenészek, meg is telt a tánctér. A visszatérő – többek között decsi, őcsényi, teveli, pincehelyi, tolnanémedi és Somogyból jött – vendégek mellett most első alkalommal érkeztek a rendezvényre Cikóról, Fürgedről, Pörbölyről. Népszerű eleme volt a programnak, hogy akik szerették volna, az alkalomra a művelődési központ színpadán autentikusan berendezett díszletben közös fotót is készíttethettek.